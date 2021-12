Les rendez-vous à ne pas manquer à Saint-Léonard cette semaine

Voici les rendez-vous à ne pas manquer en cette deuxième semaine du mois de décembre à Saint-Léonard.

De la lecture pour les enfants

Les parents pourront emmener leurs enfants à la bibliothèque de Saint-Léonard pour les éveiller à la lecture à l’occasion de la traditionnelle «Heure du Conte».

Un premier atelier aura lieu le jeudi 9 décembre de 10 h 15 à 11h 15 pour les enfants de 3 à 5 ans. Une histoire, du bricolage et de la danse seront au programme.

Pour les tout-petits, une seconde activité sera animée le samedi 11 décembre, cette fois-ci réservée pour les 0 à 2 ans.

Du sport pour les jeunes

Il y aura du sport gratuit pour les jeunes de tout âge pour les deux prochaines semaines à Saint-Léonard.

L’organisme communautaire I.stl organise en collaboration avec la Maison des Jeunes de Saint-Léonard, La Zone et BADR plusieurs séances sportives «Open Gym» du mardi 7 au dimanche 19 décembre.

Lors de cette période, les jeunes de 16 à 30 ans pourront se rendre au Centre Leonardo Da Vinci (CLDV) les mardis de 18 heures à 20 heures pour jouer au soccer.

Le jeudi, des séances de basketball et de soccer auront lieu au gymnase de l’école Wilfrid Bastien au 8175 rue Collerette pour les jeunes de 12 à 17 ans.

Les vendredis, une programmation multisports sera assurée au gymnase de l’école Wilfrid Bastien pour les 10 à 18 ans, et au CLDV pour les plus de 18 ans.

Tester la réalité virtuelle

Les amateurs de technologies pourront venir faire l’expérience de la réalité virtuelle grâce aux casques Oculus Quest mis à leur disposition tous les vendredis à la bibliothèque de Saint-Léonard.

Cet atelier se tiendra de 15 h 30 à 17h30 au sous-sol de la bibliothèque, dans la zone ados.

5 à 7 emploi-jeunesse

Les jeunes Léonardois qui sont à la recherche d’un emploi pourront se rendre aux locaux de l’organisme Horizon Carrière le mercredi 8 décembre prochain, de 17h à 19h.

Plusieurs entreprises de l’industrie alimentaire et du Comité Sectoriel De Main D’Oeuvre Du Commerce De L’Alimentation (CSMOCA) seront présentes afin de venir initier et recruter les jeunes chercheurs d’emplois aux métiers du secteur. Des cartes-cadeaux d’épicerie d’un total de 400 $ seront également à gagner pour les jeunes sur place.

Les participants devront s’inscrire en appelant le 514-256-1645 ou en envoyant un courriel à l’adresse info@horizoncarriere.ca .

Démystifier les fausses nouvelles

Un atelier en ligne réservé aux 65 ans et plus pour s’informer et reconnaître les fausses nouvelles sur internet sera donné le vendredi 10 décembre à 14 heures.

Ce webinaire sera présenté par les bibliothèques de Montréal et AlphaNumérique, un projet national de formations gratuites pour développer ses compétences numériques destiné aux citoyens du Québec, aux nouveaux arrivants et aux résidents francophones du Canada.

L’occasion pour les participants de s’outiller afin de vérifier si une information repose sur des validés ou non, avant de la croire ou de la partager. Les apprentissages permettront de s’interroger sur sa capacité à distinguer les faits de l’opinion, et de comprendre pourquoi ces réflexes font une différence.

La conférence aura lieu en ligne sur la plateforme Zoom. Les participants devront s’inscrire sur le site internet de l’évènement. Ils recevront un courriel contenant le lien vers le webinaire quelques jours avant la séance.

Pour ceux qui utiliseraient Zoom pour la première fois, une fiche d’accompagnement sera à disposition dans le courriel pour les guider à travers l’utilisation de la plateforme.