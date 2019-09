Une collection automnale à déguster

La populaire entreprise montréalaise Les Thés DavidsTea présente ses nouveautés pour l’automne. Réconfortants, audacieux et délicieux, les thés proposés sauront réchauffer les nez gelés cet hiver.

Alors que l’été tire à sa fin, les boissons chaudes reviennent en force et ramènent un peu de chaleur dans la tasse! Pour l’occasion, Les Thés DavidsTea met en vedette quatre collections.

Collection Mieux-être Collection Mieux-être

Créée pour redonner de la vigueur, la collection Mieux-être regorge de délicieux mélanges qui apaisent le corps et l’esprit. Essayez le Bouclier d’échinacée (thé vert rehaussé d’échinacée et de ginseng), La nuit en rose (rooibos rehaussé de rose et de passiflore) ou la Pêche d’enfer (Pu’erh rehaussé de gingembre et de pêche) pour chasser la déprime hivernale.

Collection Chai

Saveurs réinventées, mais savoir-faire traditionnel, la collection Chai offre des versions de ce classique tout à fait uniques. Essayez le nouveau Chai de David (thé noir biologique rehaussé de gingembre, de cardamome et d’anis), le Chai à l’érable (thé noir rehaussé de cannelle et d’une touche de sucre d’érable) ou le Chai citrouillé (thé noir aux arômes de bonbon caramel citrouille) pour vous réjouir en dégustant un breuvage savoureux.

«La collection mieux-être propose un programme détox de 21 jours qui contient 21 sachets de 7 mélanges de thé détoxifiants.»

Collection Halloween

Cette collection envoûtante propose des boissons colorées et surprenantes qui réinventent les rituels d’autrefois. Essayez l’Ultraviolet (mélange de thé violet du Kenya et de fleurs de pois bleu rehaussé de myrte citronné), le Racines défendues (rooibos aux notes de noix et à base de racines de bardane) ou le Potion magique (infusion de fruits qui change de couleur lorsqu’on ajoute quelques gouttes de jus de citron, passant de l’indigo au violet) pour vivre une expérience mystique.

Collection Équilibre naturel

Maux de tête, nausées, gueule de bois… Les infusions de la collection Équilibre naturel permettent de se remettre sur pied en moins de deux! Essayez le Au revoir mal de tête (rooibos rehaussé d’écorce de saule, de passiflore, de menthe et de lavande), le Cristaux de gingembre (tisane composée de trois sortes de gingembre et d’un peu de citronnelle) ou le Thé du bonheur (thé vert rehaussé d’aubépine et de millepertuis) pour calmer les petits maux du quotidien.