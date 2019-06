Corsair a le vent dans les voiles

La compagnie aérienne française Corsair a annoncé la semaine dernière qu’elle étend dorénavant sa période de desserte sur la ligne Montréal­-Paris à l’année.

Depuis 2005, Corsair opérait sur l’axe Canada-France du 20 avril à la fin d’octobre, mais le succès des dernières années a poussé la compagnie à offrir des vols Montréal-Paris toute l’année à raison de sept vols par semaine en période estivale et de cinq pendant l’hiver.

Le PDG de Corsair, Pascal de Izaguirre, espère voir 175 000 passagers dans ses avions au cours de la prochaine année, et ce, dans les 3 classes proposées par la ligne aérienne : premium, affaire et économique. Portant une attention particulière aux besoins de ses clients, Corsair offre la possibilité de surclassement par l’intermédiaire d’un système d’enchères et d’un service permettant de poser une option sur son billet garantissant le même niveau tarifaire pendant six jours. De plus, tous les vols sont opérés depuis l’aéroport d’Orly, qui est plus proche du centre-ville et plus accessible, ce qui est très apprécié par la clientèle.