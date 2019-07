Six activités zen à New York

Si New York ne dort jamais, elle sait quand même faire des pauses quand la douceur estivale invite à la détente. Métro a exploré ses trésors de design, d’agriculture urbaine et de fraîcheur.

Trinquer dans un vignoble

Prendre l’apéro sur un rooftop en admirant le coucher de soleil? Pas très original. À moins que ce toit soit également la vigne qui abreuve l’apéro… Les 15 000 pi2 du vignoble Rooftop Reds surplombant un vieux bâtiment de Brooklyn sont la promesse d’une dégustation inoubliable.

Rooftop Reds, 299 Sands Street, Building 275, Brooklyn

Voguer sur l’East River

Un simple ticket de ferry suffit pour prendre le large et observer la ville depuis l’eau qui l’encercle. De Wall Street à Williamsburg, cette croisière rafraîchissante fait un arrêt intermédiaire au pied du pont de Brooklyn. On peut y descendre pour visiter le quartier de Dumbo, une ancienne zone industrielle où fleurissent désormais des terrasses verdoyantes et des ruelles colorées.

Départ du ferry à la station Pier 11/Wall Street, près du métro Wall Street

Bruncher végé

Temple du toast à l’avocat et du smoothie parfaitement Instagramable, The Butcher’s Daughter est surtout une adresse incontournable pour prendre un brunch sain, gourmand et végétarien. L’enseigne compte cinq établissements dans les quartiers de Noholita, West Village, Williamsburg et Brooklyn, tous aménagés dans un décor lumineux et champêtre.

thebutchersdaughter.com

Prendre de la hauteur

Ancienne voie ferrée grisâtre, la High Line est devenue une des plus belles promenades de New York. Ce parcours parsemé de verdure, à quelques mètres du tumulte de la ville, inspire les urbanistes du monde entier. De sa hauteur, on observe les tours vertigineuses de Manhattan, les rues animées de Chelsea et le va-et-vient des mouettes sur le fleuve Hudson.

High Line Start Point, à l’angle de 34th Street et de 11th Avenue

Aller au marché

Loin des grandes enseignes de Manhattan, les marchés artisanaux de Williamsburg sont une excellente solution de rechange pour magasiner. Les stands de bijoux, de papeterie, de vêtements­, de décorations et de créations gourmandes regorgent de souvenirs uniques à rapporter de son séjour.

Artists & Fleas Williamsburg, 70 N 7th Street, Brooklyn

Dormir près d’un jardin

Situé au croisement de SoHo et de Chelsea, l’hôtel Arlo est le cocon parfait pour récupérer d’une longue journée de visites. Ses chambres lumineuses et minimalistes donnent sur un jardin fleuri agrémenté de transats et de fontaines ornementales. De délicieux cocktails fruités y sont servis toute la journée et des soirées thématiques (yoga, broderie, cinéma…) sont organisées chaque semaine.

Arlo SoHo, 231 Hudson Street, New York

