Prévenez les fuites et dégâts d’eau avec ces détecteurs intelligents qui vous alertent sur votre téléphone

Évitez les problèmes et coûts qu’engendre un dégât d’eau en étant prévenu au moment où il y a une fuite. Les détecteurs intelligents de la compagnie Phyn nous notifient sur notre téléphone intelligent à la moindre hausse du taux d’humidité annonciatrice de dégât d’eau.

C’est assurément l’une des pires choses qui peut nous arriver à la maison. Un maudit dégât d’eau!

Un lave-vaisselle ou une laveuse qui brise, une thermopompe qui lâche, un chauffe-eau qui rend l’âme ou encore un drain bouché ou un raccord d’eau endommagé, puis le mal est fait.

Les dommages que ça cause et les coûts liés à tout réparer, ça peut devenir infernal. C’est sans compter les hausses de nos assurances!

Histoire de limiter les dégâts, il existe des détecteurs comme ceux de la compagnie Phyn qui pourront nous prévenir si un dégât d’eau semble s’amorcer.

Les détecteurs Phyn sont petits et se glissent partout où l’on a peur qu’il y ait un dégât d’eau.

Recevez une alerte instantanée lors d’une fuite d’eau

Les détecteurs intelligents Phyn sont vraiment très simples à utiliser et à installer partout dans la maison.

Il suffit de télécharger l’application Phyn sur son téléphone ou sa tablette Android ou iOS. Celle-ci est disponible entièrement en français soi-disant passant.

On va ensuite jumeler notre détecteur à notre téléphone via un code QR et ensuite à notre réseau WiFi, puis lui attribuer une pièce dans lequel on le dépose. Ceci permet de les distinguer si l’on en a plusieurs.

En temps réel, on peut ainsi voir sur notre téléphone ou tablette la température et le taux d’humidité à l’endroit où on l’a déposé.

On peut recevoir des notifications et voir en temps réel, sur l’application de Phyn, le taux d’humidité près du détecteur.

L’appareil va même jusqu’à nous envoyer une notification sur notre téléphone si jamais le taux d’humidité ou la température atteint un seuil que l’on a configuré dans l’application.

On peut également ajouter un câble muni de détecteurs si l’on veut amplifier la zone où l’on veut s’assurer qu’il n’y aura pas un dégât d’eau.

Les détecteurs Phyn sont alimentés par des piles AA qui nous dureront 2 ans. On peut d’ailleurs voir l’état de la batterie sur notre téléphone ou tablette.

Ceux-ci sont vendus à un prix sommes tout intéressants, alors qu’un détecteur coûte 49$ et un lot de trois détecteurs est 139$.

Pas mal moins cher que de refaire son plancher de bois franc!

En savoir plus sur les détecteurs de fuites d’eau de Phyn

Acheter un détecteur de fuites d’eau Phyn en ligne

Acheter un lot de 3 détecteurs de fuites d’eau Phyn en ligne