Des outils pour faciliter la gestion et la modération des groupes Facebook

Les gestionnaires de communautés sont dotés d’outils de gestion et de modération pour assurer des échanges plus respectueux entre les membres d’un groupe Facebook. Découvrez les fonctionnalités à savoir telles que l’accueil administrateur, la modération automatique, les alertes de conflits, le résumé du membre et les règles du groupe.

Gérer un groupe sur Facebook, ça peut parfois être compliqué et très demandant… Des fonctions sont donc accessibles via la plateforme Facebook pour faciliter 2 choses: la gestion et la modération de ces groupes.

Gérez vos groupes Facebook avec l’Accueil administrateur

Comme Facebook constate un bon nombre d’administrateurs de groupes présents sur sa plateforme, il est important de rendre ça simple à gérer. En tant que personne administratrice, on peut personnaliser les outils, paramètres et fonctionnalités comme on le souhaite sur l’Accueil administrateur.

Il est possible pour l’administrateur de voir les contenus signalés (publications, commentaires, membres) rassemblés à un seul et même endroit. C’est donc plus facile à ce moment-là de modérer le groupe sans prendre une éternité pour le faire.

Sur cet Accueil administrateur, on peut également y retrouver les publications en attente, le contenu signalé, une assistance pour administrateur, les alertes de modération, les règles du groupe ainsi que les demandes d’adhésion.

Un aperçu des paramètres de l’Accueil administrateur de Facebook. Crédit photo: Facebook

Une fonction de modération automatisée pour les groupes Facebook

Il existe une fonction de modération automatisée pour les groupes Facebook. Un administrateur peut donc modérer automatiquement les publications et les commentaires d’un groupe.

Ces paramètres sont accessibles via un ordinateur ou encore directement sur l’application Facebook sur un téléphone.

Un aperçu des paramètres de modération automatisée de Facebook. Crédit photo: Facebook

Plusieurs fonctionnalités personnalisables sont à notre disposition telles que:

Les critères pour refuser ou supprimer des publications

Les critères pour approuver une demande d’adhésion

Les critères pour refuser ou supprimer des commentaires

Comment contrôler les échanges de vos groupes Facebook?

On sait tous que ce ne sont pas toujours de belles choses qui sont dites sur les groupes Facebook… C’est pourquoi il existe une fonction disponible pour les administrateurs afin de contrôler les échanges. On veut éviter toutes formes de méchancetés, injures, diffamation ou tous propos haineux.

Facebook teste alors la fonction Alertes de conflits, basée sur l’intelligence artificielle, qui détecte les échanges jugés inappropriés (parce qu’on sait que ça peut vite dégénérer!). Cela envoie donc une alerte automatique aux administrateurs.

Dans les « Alertes de modération” dans les paramètres du groupe, dans la section “Conflit” se trouve les “Limites d’activité”. De cette façon, l’administrateur du groupe est en mesure de limiter les publications et commentaires.

Un aperçu des limites d’activité disponibles pour les groupes Facebook. Crédit photo: Facebook

Une amélioration des échanges entre les membres d’un groupe Facebook

Dans le but d’améliorer les échanges entre les membres d’un groupe Facebook, on a accès à la fonctionnalité Résumé du membre qui consiste à résumer l’activité d’un membre du groupe. Le nombre de publications et commentaires, les publications supprimées et les mises en mode sourdine.

De ce fait, c’est beaucoup plus facile pour les administrateurs d’analyser l’expérience antérieure d’un membre. Il est également possible de réévaluer du contenu signalé précédemment.

Voici un exemple de Résumé du membre d’un groupe Facebook. Crédit photo: Facebook

Les administrateurs peuvent identifier les règles d’un groupe Facebook

En plus de toutes les autres fonctionnalités, les administrateurs peuvent identifier les règles du groupe Facebook, et ce, directement dans les commentaires.

De cette manière, lorsqu’un membre du groupe signale le contenu (publication ou commentaire) de quelqu’un d’autre, il n’a qu’à sélectionner la règle qui a été enfreinte.

Bref, la bonne nouvelle est que toutes ces fonctions permettent une gestion et une modération des groupes Facebook plus efficace et en moins de temps, yeah!