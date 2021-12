Les Airtags d’Apple utilisés pour voler des voitures au Canada: comment se protéger

Le service de police du quartier York à Toronto met en garde les automobilistes canadiens contre une nouvelle tactique des voleurs de voitures. Ces derniers utilisent les Airtags d’Apple pour localiser des voitures qu’ils ont l’intention de voler. Voici des trucs pour se protéger de cette tactique.

Lancés au printemps 2021, les Airtags d’Apple sont censés nous aider à retrouver des objets ou des choses que l’on ne veut pas perdre.

Notre sac, notre sacoche, nos clés ou même notre chien!

À l’aide de notre iPhone, on peut rapidement voir où se trouve notre Airtags et donc l’objet auquel on l’a accroché.

Or, voilà maintenant que des voleurs de voitures ont flairé la bonne affaire et les utilisent pour localiser des véhicules de valeur qu’ils ont l’intention de voler.

Comment les Airtags sont utilisés pour voler des voitures

La police du quartier de York à Toronto a publié un rapport sur la tactique des voleurs de voitures utilisant des Airtags.

Pas moins de 5 vols via cette tactique ont été répertoriés en l’espace de 2 mois dans le quartier.

Les policiers ajoutent qu’il y a eu 2000 autres vols durant l’année 2021. Il n’est pas impossible que cette tactique ait été utilisée pour ceux-ci, puisqu’elle n’a été démasquée qu’en septembre 2021.

Toujours est-il que la méthode est relativement simple et qu’elle risque de se propager dans le pays.

Les voleurs se promènent dans les stationnements publics tels ceux des centres d’achats ou des restaurants. Ces derniers cherchent des véhicules dispendieux à voler.

Une fois leur proie trouvée, ils cachent un Airtags à un endroit discret comme:

Le crochet de remorquage

Le bouchon du réservoir d’essence

Le tuyau d’échappement

Des petits compartiments extérieurs du véhicule

Les voleurs de voitures cachent un Airtags à un endroit qu’on ne soupçonnerait pas pour pouvoir le localiser par la suite. Crédit image: York Regional Police.

Ils vont ensuite localiser la voiture au domicile du propriétaire et venir la voler plus tard au moment opportun.

Selon la police de York, les Lexus RX 350, Ford F150, Toyota Highlanders et le CRV de Honda sont notamment très prisés des voleurs.

Des trucs pour protéger sa voiture contre le vol avec Airtags

Il existe quelques trucs pour protéger son véhicule contre cette forme de vol utilisant les Airtags.

Le premier est d’être alerte si l’on a un iPhone. En effet, notre téléphone nous avise lorsqu’il a localise un Airtags inconnu. Ceci peut donc nous mettre la puce à l’oreille.

Malheureusement, les détenteurs d’un téléphone Android n’auront pas cet avertissement.

Dès lors, il faut remédier à d’autres formes de protection telle:

Inspecter son véhicule régulièrement

Utiliser une barre antivol sur le volant

Verrouiller le port de l’ordinateur de bord

Ranger sa voiture dans un garage si possible

Mettre son véhicule sous surveillance avec une caméra de sécurité

Insérer son propre Airtags ou système de GPS pour localiser sa voiture

Lire le rapport complet de la police de York (en anglais)

