Android 14 va (presque) rendre obsolètes ces 19 appareils Samsung

Quels téléphones et tablettes Samsung ne pourront pas avoir la mise à jour Android 14 et One UI 6? On en sait un peu plus sur les 19 appareils qui seront presque poussés vers l’obsolescence faute d’avoir accès aux mises à jour de sécurité. Heureusement, il existe un moyen de prolonger la durée de vie de ces produits Samsung.

Le cycle des grosses mises à jour de système fait toujours des malheureux, alors que certains appareils sont laissés pour compte et ne peuvent profiter des nouveautés qui sont offertes.

C’est vrai du côté d’Apple avec iOS, mais aussi du côté de Google avec Android et par la bande tous les fabricants de téléphones comme Samsung et ses mises à jour One UI.

Alors que les nouveautés d’Android 14 sont attendues pour l’automne 2023, Samsung proposera en parallèle sa mise à jour One UI 6 qui sera basée sur Android 14.

Seulement, ce ne sont pas tous les appareils qui pourront en profiter…

Les appareils Samsung qui ne pourront pas avoir Android 14

Le cycle des mises à jour est quelque peu difficile à suivre si l’on est un détenteur d’un téléphone ou d’une tablette Samsung, car tout dépend du modèle que l’on a.

Samsung est un bon élève en ce qui concerne l’offre de mise à jour et de système… mais surtout pour ses appareils haut de gamme.

Avant 2020, Samsung n’offrait que deux ans de support sur ses appareils, mais depuis ils en offrent trois pour leurs modèles de milieu de gamme et jusqu’à 4 ans sur les haut de gamme.

Toujours est-il qu’on sait maintenant quels téléphones et tablettes seront limités à Android 13 et One UI 5 de Samsung. Ceux-ci ne pourront ainsi pas profiter d’Android 14 et One UI 6. Il s’agit des modèles:

Galaxy S10 Lite

Galaxy S20 FE

Galaxy S20

Galaxy S20+

Galaxy S20 Ultra

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Note 20

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Fold 2

Galaxy A22

Galaxy A32

Galaxy A51

Galaxy A71

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7+

Pour les modèles inférieurs à ceux mentionnés ci-haut, on comprendra qu’eux aussi ne pourront avoir la mise à jour.

Des mises à jour de sécurité absentes

Là où ça devient encore plus complexe, c’est au niveau des mises à jour de sécurité. Celles qui permettent de colmater les failles qui mettent à risque nos appareils Samsung.

C’est que le géant sud-coréen a des cycles différents selon les types modèles que l’on a. Les modèles plus récents reçoivent des mises à jour trimestrielles, ceux plus anciens c’est bisannuel et ceux encore plus anciens n’en reçoivent plus du tout.

Plusieurs des modèles cités ci-haut n’auront plus accès aux mises à jour de sécurité et certains passeront ainsi à seulement 2 mises à jour par années. C’est donc dire que 6 mois par année, notre appareil est à risque!

Certains crieront à l’obsolescence programmée, mais ne plus recevoir une grosse mise à jour Android et One UI ne signifie pas que notre appareil ne sera plus fonctionnel du jour au lendemain.

Le risque est au niveau de l’absence de mise à jour de sécurité, mais on peut heureusement prolonger la durée de vie de notre appareil Samsung en se munissant d’une solution de protection.

Les antivirus pour Android continuent de se mettre à jour face aux nouvelles menaces et protègent nos appareils qui ne reçoivent plus de correctif de sécurité.

Ainsi pour une vingtaine de dollars par année on s’épargne de s’acheter un nouvel appareil qui lui continue de recevoir les mises à jour de sécurité.