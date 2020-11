Comparez les meilleurs forfaits internet et économisez avec cet outil

Économisez sur votre prochain forfait internet grâce au comparateur web de PlanHub et francoischarron.com. Retrouvez les meilleures offres des différents fournisseurs internet au Québec et au Canada. Une solution facile pour payer moins cher son internet et réaliser des économies en trouvant des rabais rapidement.

L’internet est devenu un besoin vital pour grand nombre d’entre nous. Que ce soit pour le travail, nos divertissements, notre maison intelligente, tout passe pratiquement par l’internet de nos jours.

Cependant, choisir son forfait internet peut-être assez pénible parfois. Allez sur tous les sites des différents fournisseurs, nombre de donné, vitesse, est-ce que c’est disponible dans ma région ou non? Ça devient tout un casse-tête. Sans compter qu’on va souvent penser qu’aux gros joueurs dans le marché, mais il y a bien plus d’offres qu’on ne le pense!

Après vous avoir déjà présenté le comparateur de forfaits cellulaires, l’entreprise montréalaise PlanHub et moi sommes donc ravies de vous offrir un outil entièrement gratuit qui vous permet cette fois de comparer tous les forfaits internet en un seul endroit afin d’obtenir le meilleur prix possible.

Obtenez le meilleur prix pour votre forfait internet grâce au comparateur de PlanHub et francoischarron.com.

Trouvez le meilleur forfait internet pour la maison ou le travail

Vous déménagez? Vous trouvez votre facture internet trop chère? Vous voudriez avoir une connexion plus rapide? Autant de raisons qui peuvent nous pousser à regarder les offres de forfaits internet des différents fournisseurs. Eh bien, notre comparateur est là pour ça!

Constamment mis à jour avec les dernières offres du marché, le comparateur agit comme une base de données des forfaits internet.

Tous les grands fournisseurs d’internet au Québec et au Canada y sont:

Bell

Vidéotron

Ebox

Telus

Xplornet

Télécom

B2B2C

VIF

VMedia

Comwave

Virgin Mobile

Fizz

TekSavvy

Altima Telecom

Distributel

Bravo Telecom

Allo Telecom

Et bien plus!

Une fois sur le comparateur, on remplit un formulaire de trois questions pour déterminer les besoins et envies que l’on a.

On débute par notre adresse ou code postal pour obtenir les résultats de notre région, puis la vitesse de téléchargement que l’on veut ainsi que le nombre de données que l’on désire avoir.

On peut également répondre à un quiz plus exhaustif où l’on évalue vraiment nos besoins selon combien d’appareils on a, combien de personnes utilisent l’internet sur le réseau, si on écoute beaucoup de contenu vidéo, etc.

Accéder au comparateur de forfaits internet

Le comparateur affiche tous les forfaits internet disponibles selon nos critères de recherches.

Une fois rempli, le comparateur va nous présenter les différentes offres qui sont disponibles pour nous. On peut ensuite les trier selon le montant par mois du forfait ou le montant total pour 1 an.

Les résultats sont placés du moins cher au plus cher, ce qui nous permet rapidement de voir qui nous offre le meilleur prix selon nos critères.

On peut également effectuer des recherches rapides selon le type de forfait que l’on veut:

Forfait économique

Données et vitesse illimitées

Forfait familial

Meilleure fiabilité

Forfait entreprise

Forfait étudiant

Faites des économies sur votre forfait internet

Un autre outil pas mal intéressant est celui du test de vitesse.

Non seulement celui-ci nous donne-t-il la vitesse exacte de notre connexion, mais il nous permet également de voir combien on pourrait payer chez un autre fournisseur pour la même vitesse.

Toujours avec le prix le plus bas possible!

Trouver le meilleur prix pour la vitesse internet que vous avez.

Ceci devient donc intéressant pour réaliser des économies en se tournant vers une option moins chère ou carrément comme outil de négociation avec la rétention de note fournisseur actuel.

Bref, c’est une belle platefomre à avoir dans ses favoris de son navigateur web, afin de magasiner son prochain forfait internet et faire quelques économies.

Accéder au comparateur de forfaits internet

