Augmentez votre consommation d’eau avec la bouteille intelligente québécoise BWEV

BWEV, c’est le nom d’une nouvelle bouteille d’eau intelligente conçue par le Québécois Éric Bolduc. Le but derrière son invention? Nous rappeler quand c’est le temps de s’hydrater un peu sans avoir besoin d’un téléphone intelligent ou d’une application.

On le sait bien qu’on a besoin de boire de l’eau pour être en santé et se sentir bien, mais l’affaire, c’est que c’est vraiment facile à oublier!

Il existe des applications qui nous envoient des notifications pour nous le remémorer, mais avec sa gourde réutilisable BWEV, Éric Bolduc nous propose mieux: laissez votre bouteille vous faire elle-même le rappel.

L’écran tactile sur le bouchon de la BWEV nous permet de programmer une minuterie pour nous rappeler de boire de l’eau.

Après le téléphone, place au bouchon intelligent

Quel est le secret de BWEV pour qu’il ne nécessite pas d’application ni même de téléphone intelligent pour fonctionner? Son bouchon, qui est lui-même intelligent!

Muni d’un écran tactile, on le touche une fois pour voir s’afficher la température du liquide dans notre bouteille. D’ailleurs, celle-ci garde les liquides chauds jusqu’à 12h et froids pendant 24h.

Puisque le but de la bouteille est de nous faire augmenter notre consommation d’eau, on peut y programmer des alertes. C’est très simple: en double tapant sur le dessus, on a l’option d’avoir des rappels toutes les heures, heures et demie ou aux deux heures.

Le contenant, lui, a une capacité de 600 ml, va au lave-vaisselle et est même pourvu d’un enduit en silicone dans le bas pour rester en place et lui éviter de glisser.

En plus, il entre parfaitement dans le porte-gobelet des voitures, donc on peut facilement la trimballer partout!

Le bouchon, lui, est rechargeable à l’aide d’un USB magnétique. Il faut seulement 1h30 pour que la batterie se remplisse complètement et son autonomie varie entre 1 et 2 mois, tout dépendamment de notre utilisation.

Chargé à l’aide d’une prise USB magnétique, la bouteille BWEV peut avoir jusqu’à 2 mois d’autonomie.

La campagne Kickstarter nous fait économiser

Au moment d’écrire ces lignes, le projet BWEV vient tout juste d’être lancé sur Kickstarter, une plateforme de sociofinancement.

Comme pour la plupart des produits que l’on retrouve sur Kickstarter, le créateur de la bouteille BWEV nous offre des rabais exclusifs pour la durée de la phase de financement.

Pour les « early birds », on parle d’une réduction d’environ 40% si on achète la bouteille dans les 12 premiers jours de la campagne et d’un escompte pour un volume supplémentaire pour des quantités de 2,3,4 et 10 unités.

Une fois le temps écoulé, les « late birds » peuvent tout de même profiter d’un bon 30% de rabais jusqu’à la fin de la campagne, qui va durer un peu plus qu’une trentaine de jours.

En gros, la bouteille nous coûte entre 65 et 75$ taxes incluses plus les frais d’envoi de 10$ plutôt que le prix au détail qui sera de 105$.

Bref, c’est le moment parfait pour encourager l’idée et le projet d’un Québécois et de s’assurer de toujours rester bien hydraté au passage!

