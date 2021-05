Amazon dévoile toutes les nouveautés de ses assistants avec écran Echo Show

Amazon a dévoilé les mises à jour de ses deux modèles d’assistants vocaux avec écran d’entrée et de milieu de gamme, les Echo Show 5 et 8. Au menu: des caméras plus puissantes, de nouvelles fonctionnalités et l’ajout de nouvelles couches de protection de la vie privée.

Depuis le temps où les assistants vocaux ont fait leur apparition dans nos vies, beaucoup de ménages se sont familiarisés avec ceux-ci et en possèdent souvent au moins un.

La gamme Echo Show d’Amazon est très populaire parce qu’elle est composée de trois modèles avec écran différents pour convenir à tous les espaces et à tous les portefeuilles.

Cependant, depuis la pandémie, le mode de vie des gens a changé et avec toutes les contraintes que le confinement et les mesures sanitaires ont apportées, les utilisateurs d’Echo Show ont fait trois fois plus d’appels vidéo que l’année précédant la covid-19.

Les modèles Echo Show 5 et 8 avaient besoin de petites mises à jour, et c’est avec entendement qu’Amazon s’est empressé de le faire.

L’Echo Show 5, le modèle d’entrée de gamme, est maintenant doté d’une meilleure caméra.

Une caméra améliorée pour l’Echo Show d’entrée de gamme

Si tous les assistants vocaux Echo Show d’Amazon sont munis d’un écran tactile, l’Echo Show 5 est le plus petit de la gamme avec son écran de 5,5 pouces.

Comme avant, on s’en sert notamment pour qu’il allume ou éteigne nos lumières, qu’il nous dise la météo de la journée, qu’il nous fasse jouer nouvelles, et plus encore.

La nouveauté majeure, c’est qu’il est maintenant muni d’une caméra HD améliorée avec deux fois plus de pixels que le modèle précédent.

Ça se veut particulièrement utile pour accéder à la caméra intégrée pour vérifier que tout va bien à la maison quand on n’y est pas, ou pour appeler sa meilleure amie et lui dire à quel point elle nous manque!

Sinon, l’Echo Show 5 est à présent disponible dans une couleur de plus qu’avant, le bleu marine, en plus de celles qui étaient déjà sur le marché soit le noir et le blanc.

Les précommandes commencent dès maintenant et les appareils commenceront à être expédiés sous peu. L’Echo 5 est vendu à 100$ sur le site d’Amazon.

En savoir plus et acheter en ligne l’Echo Show 5

Plus de puissance et de meilleurs haut-parleurs pour l’Echo Show 8

Du côté de l’Echo Show 8, le modèle de milieu de gamme avec un écran de 8 pouces, Amazon s’est vraiment dépassé.

D’abord, l’assistant est maintenant doté d’un écran couleur adaptatif HD. Ça, c’est sans parler de sa caméra frontale se paye toute une métamorphose et passe d’un à 13 mégapixels grand angle pour plus de clarté que jamais.

Avec la mise à jour de la caméra, celle-ci effectue automatiquement un panorama et un zoom pendant que l’on fait des appels vidéo, pour que tout le monde soit centré dans le cadre.

En plus des commandes habituelles, on peut aussi demander à Alexa de faire des appels vidéo en tête-à-tête ou de groupe avec plusieurs personnes.

Amazon a également ajouté de nouveaux effets de réalité augmentée et des réactions visuelles et audio animées aux appels histoire de rendre le tôt plus ludique et décontracté.

Outre la caméra améliorée, l’Echo Show 8 est maintenant muni d’un nouveau processeur huit coeurs et de deux haut-parleurs stéréo pour un son beaucoup plus immersif que sa version précédente.

C’est parfait pour écouter une série, un film ou pour faire jouer sa musique préférée pendant qu’on fait la cuisine ou du ménage!

Pour les moments où on ne s’en sert pas, on peut même transformer notre assistant en cadre de photos numériques, une option particulièrement intéressante pour les membres de Prime qui disposent d’un stockage d’image illimité.

Les précommandes commencent dès maintenant et les appareils commenceront à être expédiés sous peu. L’Echo 8 est vendu à 170$ sur le site d’Amazon.

En savoir plus et acheter en ligne l’Echo Show 8

Les nouveaux modèles d’Echo Show 5 et 8 viennent avec une cache-caméra intégrée.

Un peu plus de confidentialité

Si beaucoup ont décidé de faire le saut et de se procurer un assistant vocal, d’autres ont encore la crainte de se faire espionner par la machine.

Pour gagner la confiance de futurs utilisateurs réticents, Amazon a doté tous ses appareils de nouvelle génération d’une cache-caméra intégrée.

Ça, c’est sans compter d’autres couches de protection de la vie privée qui ont été ajoutées au fil du temps, notamment :

Des commandes de microphone et de caméra réglables par l’utilisateur;

La possibilité de visualiser nos enregistrements vocaux;

La liberté de supprimer nos enregistrements vocaux quand bon nous semble.

À voir également

Echo Show 10: l’assistant vocal qui nous suit littéralement partout dans la maison

Cette chronique contient des liens d’affiliations. Apprenez-en plus.