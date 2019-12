Puerto Escondido, la beauté d’une ville portuaire

Plage Zicatela Plage Carrizalillo Coucher de soleil à la plage Zicatela Dauphin au large de Puerto Escondido

Puerto Escondido est une destination idyllique pour passer des vacances inoubliables sur la côte Pacifique du Mexique. Là-bas, la mer est au centre de toutes les activités. Métro partage avec vous son carnet de voyage.

Son nom, «port caché» en français, lui va à merveille. La petite ville hippie de l’État mexicain d’Oaxaca est une destination prisée par les visiteurs avertis fuyant le tourisme de masse qu’on trouve à Acapulco ou à Puerto Vallarta. L’océan Pacifique règne en maître et rythme les journées.

Climat et plages irréprochables

Alors que l’hiver est bien installé à Montréal, les températures moyennes de la mer et de l’air à Puerto Escondido oscillent autour de 30 °C. C’est évidemment sur le sable que cette douceur s’apprécie le mieux. La plage Zicatela est idéale pour se ressourcer en écoutant les rouleaux déferler sur la rive et pour contempler la faune locale, comme les pélicans et les papillons colorés. Il est incroyable de constater à quel point cette immense plage est tranquille. À part quelques vendeurs de fruits frais et de cannabis, qui nous proposent discrètement leurs marchandises, on n’est dérangés par personne.

Si on vient du monde entier à Zicatela, c’est aussi et surtout pour surfer. La baie est connue des surfeurs aguerris comme des débutants pour ses vagues, qui sont à la hauteur de celles des plages australiennes et hawaïennes. Le courant y est très puissant, et la baignade, fortement déconseillée. Pour nager, on choisira plutôt la plage Carrizalillo. Avec ses eaux turquoise, sa végétation luxuriante et la possibilité de faire de la plongée libre, la crique est paradisiaque.

Les joyaux de l’océan

Le mois de décembre est une période propice aux sorties en bateau pour observer les animaux marins. C’est à ce moment de l’année que les baleines à bosse migrent vers les eaux plus chaudes de l’hémisphère sud pour enfanter. Les chanceux et les téméraires qui ne craignent pas de se lever aux aurores auront ainsi peut-être la chance de faire la rencontre d’une maman baleine et de son petit.

Et le spectacle continue! Plusieurs espèces de dauphins, dont les très joueurs dauphins à long bec, ont élu domicile au large de Puerto Escondido. Ils se déplacent par centaines et, si on tombe sur un banc, l’instant devient magique. L’apogée de la balade: il est possible de voir des tortues de mer nager.

Palette de couleurs

Les journées à Puerto Escondido s’achèvent sur un magnifique tableau où on regarde le soleil disparaître sous la ligne d’horizon. Les couchers de soleil sur le Pacifique ne sont pas une légende! Pendant une quinzaine de minutes, le ciel se pare d’un dégradé éblouissant de couleurs allant du bleu profond à l’orange intense, en passant par le rose pastel, alors que l’astre brille de mille feux avant de laisser place à l’obscurité et aux étoiles.

Avec toutes ces belles images, impossible de ne pas s’imaginer revenir en ce lieu enchanteur…

Métro vous conseille :

Hôtel Selin

À deux pas de la plage. L’accueil est chaleureux et les déjeuners sont excellents.

Costenito cevicheria

Ce restaurant de plage est réputé pour son ceviche de thon et ses très bons cocktails.