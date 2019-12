Cinéma: nos dix coups de cœur qui ont marqué 2019

L’équipe Culture de Métro partage avec vous ses 10 films préférés de 2019, sans ordre précis. Drame, suspense, comédie, longs métrages d’ici et d’ailleurs… il y en a pour tous les goûts. Retour sur une année cinéma très riche.

Parasite

La prestigieuse Palme d’or était amplement méritée pour ce film prodigieux du cinéaste coréen Bong Joon-ho. À la fois comédie, drame social, suspense et film d’horreur, ce tour de force présente habilement et sans faux pas les démarches d’une famille démunie qui ne cherche qu’à tirer son épingle du jeu. Époustouflant!

Marie-Lise Rousseau

Marriage Story

Nous sommes plusieurs chez Métro à avoir cité le plus récent film de Noah Baumbach comme coup de cœur cinéma de l’année, et avec raison. Cette histoire d’une séparation amoureuse d’un réalisme vertigineux est douloureuse, poignante et magnifique. Dans les rôles principaux, Scarlett Johansson et Adam Driver sont renversants.

Marie-Lise Rousseau

Matthias & Maxime

Avec son dernier long métrage, Xavier Dolan signe son grand retour au Québec. Cette histoire d’amitié, et donc d’amour, est magnifiée par de brillantes interprétations, des émotions et des mots parfaitement maitrisés, et puis une mise en scène plus sobre, sûrement plus mature aussi. Mention spéciale pour les rôles de mère, que le cinéaste sublime à chacun de ses passages derrière la caméra.

Amélie Revert

Once Upon A Time In… Hollywood

C’est un Quentin Tarantino en grand forme qu’on retrouve dans cette comédie noire qui rend hommage au Hollywood des années 1960. Des dialogues imparables, des scènes d’anthologie (dont ce fameux duel impliquant Bruce Lee) et des interprètes (Brad Pitt et Leonardo DiCaprio) qui s’amusent en bonne compagnie, cela donne un excellent divertissement.

Benoit Valois-Nadeau

Sympathie pour le diable

Avec cette adaptation du récit du siège de Sarajevo par le journaliste Paul Marchand, Guillaume de Fontenay signe un premier long métrage impressionnant de réalisme. Le rythme frénétique de la fiction ne laisse aucun répit au spectateur, certainement – on ne peut que l’imaginer – comme cette guerre n’en laissa aucun aux civils pris en otage. Niels Schneider y est éclatant.

Amélie Revert

Midsommar

Il faut avoir l’estomac bien accroché lorsqu’on s’aventure à regarder Midsommar. Pour son deuxième film d’horreur, Ari Aster bouscule complètement les codes du genre : la lumière du jour et les couleurs estivales viennent amplifier l’effet de terreur dont on ne sait jamais trop s’il est réel ou halluciné (par les personnages mais aussi par nous). Angoisse garantie!

Amélie Revert

Kuessipan

Ce film québécois relatant l’amitié entre deux jeunes Innues est arrivé comme une bouffée d’air frais sur nos écrans. Enfin, des protagonistes autochtones dans toute leur complexité, leur humour et leur humanité, montrées sans jugement et loin des clichés, mais plutôt avec justesse, tendresse et lumière. Chapeau à la cinéaste Myriam Verreault et à sa complice, l’écrivaine innue Naomi Fontaine.

Marie-Lise Rousseau

Soleils noirs

Même si le sujet est parfois insoutenable, on ne peut s’empêcher de regarder jusqu’au bout le triste documentaire de Julien Élie. Se plaçant à hauteur d’homme et de femme, le réalisateur documente fidèlement les maux que font peser la violence des narcos sur le Mexique. Un film essentiel pour comprendre une réalité qui dépasse en horreurs toutes les œuvres de fiction.

Benoit Valois-Nadeau

La Femme de mon frère

Porté par une Anne-Elizabeth Bossé extraordinaire qui nous fait mourir de rire du début à la fin, le film très pop de Monia Chokri pose un regard à la fois profond et facétieux sur la fratrie. Sophia est cynique, effrontée et de mauvaise fois mais n’en demeure pas moins délicieusement drôle et attachante lorsqu’il s’agit de sa relation avec son frère Karim. La belle surprise de notre été !

Amélie Revert

Les Barbares de la Malbaie

On a eu un beau coup de cœur pour ce film qui n’est pas exempt de défauts, mais qui est drôlement attachant. Campé dans le milieu du hockey, cette comédie pince-sans-rire est aussi un film sur la perte des illusions et la masculinité. À voir, ne serait-ce que pour les malaises incessants générés par Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques, excellent dans son rôle d’ado attardé à la poursuite de ses rêves.

Benoit Valois-Nadeau