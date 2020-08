John Legend: «Bigger Love signifie l’amour, la joie et toute mon âme»

Le chanteur américain John Legend, récipiendaire de 11 prix Grammy, a récemment sorti l’album Bigger Love, sur lequel collaborent notamment Gary Clark Jr, Jhene Aiko, Koffee et Rapsody.

Pouvez-vous nous parler du processus créatif qui a mené à la création de ce nouvel album?

Nous avons commencé à le faire au début de 2019. C’était très amusant de créer toute cette musique. Nous avons travaillé avec de magnifiques collaborateurs, des gens extrêmement talentueux et je me suis beaucoup amusé. Nous avons écrit sur l’amour et la joie, il y a des sons émouvants qui rendent hommage à toute la musique que j’ai aimée dans ma vie.

Bien sûr, nous n’avions aucune idée qu’au moment de terminer l’album, le monde serait en confinement. C’est une expérience que je n’aurais jamais pu prévoir, comme tout ce qui se passe en 2020. Mais je suis content que nous ayons fait ces chansons et qu’elles sortent maintenant pour que les gens puissent apprécier l’album. Nous avons apporté aux gens de la joie et du réconfort.

Que signifie Bigger Love pour vous?

L’amour, la joie et toute mon âme. Je pense que lorsque vous traversez des moments comme celui-ci, ce genre de musique peut vraiment aider à ressentir cette connexion amoureuse. L’amour peut vous aider à traverser les moments les plus difficiles.

Quels ont été les plus grands défis durant l’enregistrement?

La fin bien sûr. J’essayais de le terminer alors que tout le monde était confiné et que nous avions toujours des choses à enregistrer. C’était tout un défi. Et puis, nous avons connu toutes sortes de retards qui ont fait que nous avons dû reporter la sortie de l’album. Mais durant le processus créatif, c’était très amusant. C’était excitant de collaborer avec de grands auteurs et producteurs. Nous sommes allés en studio tous les jours et nous avons découvert ce que nous pouvions faire ensemble pour rendre le monde plus intéressant et améliorer la musique. C’est toujours un défi de créer de telles choses, mais c’est aussi beaucoup de joie et de plaisir.

Comment définiriez-vous Bigger Love?

Je pense que c’est mon meilleur album. C’est la meilleure combinaison de toutes mes influences et toute la musique que j’aime. J’ai travaillé avec des personnes formidables, j’ai eu des professeurs géniaux et c’est une grande compilation de chansons. Il contient certaines des influences qui m’ont toujours accompagné, vous pouvez donc entendre des éléments de mes précédents albums comme Get Lifted, Once Again, Evolver et Love in the Future, mais combinés dans un nouvel album.

Au cours des derniers mois, nous avons assisté à la montée de plusieurs mouvements sociaux comme Black Lives Matter. Quelle est votre opinion à ce sujet?

C’est un mouvement que j’ai soutenu dès que cette phrase de Palmer est entrée dans notre lexique. Black Lives Matter est un mouvement qui a pris son essor en réponse à la mort de Trayvon Martin. Tout au long de ma carrière, j’ai parlé de la nécessité de créer un système où nous serons vraiment appréciés et traités de manière équitable et juste parce que ce n’est toujours pas le cas.

Je pense que nous avons progressé dans ce domaine, et nous devons continuer à nous battre pour cela. Alors je continue à soutenir le mouvement financièrement et à m’exprimer chaque fois que je le peux.

«Je soutiens les objectifs politiques de Black Lives Matter et je continue à créer de la musique inspirée par cela. J’espère que ma musique peut aussi inspirer les gens». –John Legend

Qu’avez-vous appris durant le confinement?

J’apprécie davantage le temps passé avec ma famille. Ma femme et moi avons pu passer beaucoup de temps ensemble avec nos enfants et c’était magnifique de les voir grandir, devenir plus intelligents, poser plus de questions et s’enthousiasmer chaque jour.