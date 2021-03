Le Quartier des spectacles demande la relance rapide des activités

Le Quartier des spectacles de Montréal interpelle le gouvernement sur la nécessité d’une relance «prioritaire» du secteur. La lettre ouverte publiée lundi évoque ainsi la «survie» de celui-ci.

Après avoir rappelé l’importance du rôle «commercial, économique et touristique» des salles de spectacle pour le centre-ville de Montréal, le Quartier réclame plusieurs mesures. Il demande notamment l’assouplissement du couvre-feu à 21h30, la réouverture des salles et la reconduction des programmes d’aide financière.

Rappelons que les cinémas et les musées ont pu reprendre leurs activités en février, dans le respect des mesures sanitaires.

Monsieur le Premier Ministre,

Madame la Ministre,

À l’heure où les espoirs d’une vie meilleure sont à nouveau permis, le Partenariat du Quartier des spectacles de Montréal et ses membres gestionnaires de salles de spectacles présentes sur son territoire tiennent, par la présente, à vous demander d’agir prestement en accordant au cours des prochaines semaines une importance prioritaire à la relance des activités dans les salles de spectacle. Le Partenariat souligne les efforts consentis jusqu’à présent par le gouvernement.

Le milieu des arts de la scène du centre-ville se projette maintenant dans la reprise de ses activités, qui garantit en partie sa survie commerciale.

Une mission plus que jamais fondamentale

Le Partenariat du Quartier des spectacles a pour mission de contribuer au développement et à la mise en valeur culturels du Quartier dans toutes ses dimensions urbaines. Plus spécifiquement, il œuvre à son animation par la programmation d’activités, la gestion de ses places publiques et l’enrichissement de l’offre culturelle générale. Le Quartier, présentant la plus forte concentration de lieux culturels en Amérique du Nord, exerce donc un rôle commercial, économique et touristique indispensables à l’essor du centre-ville et de tout Montréal.

Toute cette contribution a évidemment été mise à mal de façon dramatique depuis un an. De fait, nous avons été touchés au cœur de ce que nous sommes comme ont pu l’être d’autres joyaux urbains, des quartiers culturels à travers le monde comme le West End à Londres, Le Red River cultural district à Austin au Texas ou encore le Raval à Barcelone. Comme eux, nous avons été frappés au plexus avec pour conséquence que la motricité et la sensibilité même de nos villes s’en sont trouvées affectées. D’une part, nos créateurs, artistes et travailleurs culturels ont perdu souffle. D’autre part, nos 33 salles de spectacle (7 indépendantes) qui constituent en quelque sorte l’épine dorsale de notre écosystème ont été pratiquement vidées de leur âme et de leur substance. Le public, quant à lui, n’a eu d’autre choix que faire défaut.

Rappels

Nous savons que vous souhaitez que cela cesse le plus vite possible, car:

Bon an, mal an, 28 % de tous les billets de spectacle vendus au Québec et 54 % du grand Montréal le sont par nos salles. En 2018, elles ont accueilli 1 724 555 spectateurs. Les recettes provenant de notre vente de billets se sont élevées à 79,19 millions de dollars pour cette même année.

* Observatoire de la culture et des communications du Québec

Plusieurs milliers d’emplois créés à travers l’ensemble des activités que génère le Partenariat sont liés à l’existence et la performance de nos salles.

La somme totale des dépenses générées par les spectateurs de septembre à décembre 2017 dans les salles et commerces (boutiques, restaurants, hébergement, etc.) du Quartier des spectacles était de 64,5 M$.

* KPMG 2017

À l’intérieur du km2 que nous occupons, 12 000 résidents, 45 000 travailleurs et 50 000 étudiants (une ville en soi) sont privés de leur accès naturel à nos spectacles sur scène, essentiels à leur épanouissement et leur divertissement.

Nous avons agi ensemble

Depuis un an, grâce à notre détermination et à vos interventions, nous avons su ensemble, à force de contorsions, trouver un filet d’air pour continuer de vivre.

Nous avons pu compter sur les deux mesures de soutien financier mises en place par votre gouvernement: les programmes de «mesure particulière à la diffusion de spectacles québécois» et d’«aide temporaire aux lieux de diffusion».

Nous avons pris une part très active au développement du guide de procédures concernant les secteurs des arts de la scène tel qu’édicté par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) et toutes nos salles se sont dotées de procédures communes conséquentes à ces exigences.

Tout en respectant à la lettre les restrictions qui nous furent imposées, nous avons tout de même réussi à innover en matière de création, de diffusion et de mise en marché (notamment au plan numérique) de façon à maintenir un lien minimal d’attachement avec nos publics.

Il faut agir plus et encore

Au cours de la dernière année, nous avons acquis la conviction d’avoir été «beau joueur». Nous avons accepté le rang que vous nous avez accordé en matière de gestion de la pandémie. Nous croyons maintenant qu’il est temps que les choses s’améliorent pour nous au-delà de ce que nous avons initié.

Puisque:

Notre comité des salles du Partenariat du Quartier des spectacles veut respecter les orientations claires et utiles qu’il s’est donné: soutenir la diversité, le dynamisme et le caractère distinctif de l’offre culturelle au sein du Quartier, améliorer l’accessibilité aux salles, développer de nouveaux publics et contribuer au développement de la Charte montréalaise de la vie nocturne.

La réouverture de salles à activités relativement comparables aux nôtres (cinémas, musées) est déjà amorcée.

Dans un sondage Léger commandé en novembre dernier pour nos propres besoins, 71 % des habitués du Quartier se sont dits prêts à assister à un spectacle en salle dès la levée des mesures de confinement.

Le dynamisme économique du centre-ville de Montréal s’appuie depuis toujours sur les secteurs touristique, culturel et événementiel.

Les salles de spectacle du Quartier des spectacles vous demandent:

Une permission de réouverture adaptée à la situation propre à chacune des salles présentes sur le territoire dans le respect des mesures sanitaires.

Un assouplissement du couvre-feu passant de 20h à 21h 30.

La mise en place d’une campagne promotionnelle propre à rétablir la confiance des spectateurs dans un contexte de déconfinement.

La reconduction des programmes de «mesure particulière à la diffusion de spectacles québécois» et d’«aide temporaire aux lieux de diffusion», dans une perspective de réouverture partielle soumise à des contraintes prolongées de distanciation sociale.

Les salles de spectacle du Quartier des spectacles de Montréal doivent redevenir une plaque tournante de la création, de l’innovation, de la production et de la diffusion culturelle. Elles doivent recommencer à rayonner localement, au plan national et international. Elles doivent reprendre leur rôle commercial et touristique dans l’interdépendance économique de la métropole culturelle du Québec. En cela, elles vous demandent d’agir prestement et de nous placer en haute liste de vos priorités pour le mieux-être de toute la communauté montréalaise, québécoise et internationale.

Vous pouvez compter sur notre entière et créative collaboration pour la concrétisation de ces mesures indispensables.

Veuillez agréer, Monsieur le Premier Ministre, Madame la Ministre, l’expression de nos meilleurs sentiments.

Monique Simard

Présidente

Partenariat du Quartier des spectacles

Lorraine Pintal

Présidente du comité des salles de spectacles du Quartier des spectacles,

Directrice artistique et générale du Théâtre du Nouveau Monde

AINSI QUE LE COMITÉ DES SALLES

Leila Amiri, Foufounes Électriques

Francine Bernier, Agora de la danse

Isabelle Boisclair, Maison Théâtre

Amélie Duceppe, Théâtre Jean-Duceppe

Madeleine Careau, Orchestre symphonique de Montréal

Jean-Claude Chabot, Théâtre Saint-Denis

Mark Louch, Théâtre Sainte-Catherine

Julien Robitaille, Le Balcon

Michel Sabourin, Club Soda

Daniel Simoncic, Le Gesù

Guy Vanasse, Centre Pierre-Péladeau, UQAM

Sarah Lachance, Monument national – École nationale de théâtre du Canada

Alexandre Auché, Société des arts technologiques

Olivier Corbeil, Newspeak

Jean R. Dupré, Orchestre Métropolitain

Lorraine Pintal, Théâtre du Nouveau Monde

Nick Farkas, L’Astral et MTELUS

Stéphane Labbé, Tangente Danse