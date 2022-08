L’iconique Diane Dufresne lance Fierté Montréal avec… quatre chansons

Si des milliers de personnes étaient rassemblées mercredi soir sur l’Esplanade du Parc olympique pour voir la légendaire Diane Dufresne lancer les festivités de Fierté Montréal, plusieurs ont été déçu.e.s de n’avoir eu droit qu’à seulement quatre chansons.

Fierté Montréal a voulu faire les choses en grand pour sa 15e édition en invitant la chanteuse iconique qui, presque 40 ans plus tôt, était la première Québécoise à remplir le Stade olympique.

Pour faire un clin d’œil à l‘inoubliable concert Magie rose de 1984, où 55 000 spectateur.trice.s étaient vêtu.e.s de rose, le Stade olympique était éclairé de cette même couleur mercredi soir à la brunante.

Vêtue d’une redingote noire transparente et coiffée d’une longue chevelure aux mèches arc-en-ciel, l’extravagante Diane Dufresne a entamé son spectacle en interprétant La vie en rose. «La fierté, c’est d’avoir du panache», a-t-elle lancé au public, composé de personnes de tous âges, déjà émerveillées.

La grande dame de la chanson âgée de 77 ans a ensuite poursuivi son concert avec le titre Comme un damné, qu’elle a chanté à chacun de ses musiciens en se déplaçant sur scène.

Moment fort de la soirée: l’immortelle artiste multidisciplinaire a offert une version de son succès Oxygène adaptée par les arrangements de Scott Price. Les paroles ont aussi été adaptées: «J’allume le climatiseur» a ainsi été remplacé par «J’allume mon ordi ou mon cellulaire» afin de dépeindre la réalité de notre époque, dominée par les technologies.

Quatre chansons… et c’est tout!

Accompagnée seulement d’un piano, Diane Dufresne a terminé son spectacle avec Hymne à la beauté du monde. Elle a ensuite souhaité une «bonne fin de soirée» à ses fans, au grand désarroi de certain.e.s.

Plusieurs en redemandaient en scandant «Diane! Diane! Diane!», mais le concert tant attendu était bel et bien terminé. Selon l’organisation de Fierté Montréal, il était prévu que la chanteuse interprète seulement quatre chansons.

Sur les réseaux sociaux, des spectateur.trice.s décu.e.s ont laissé savoir leur mécontentement.

Dire ma frustration du spectacle de #DianeDufresne ce soir devant le stade. Indécent qu'une tête d'affiche interprète 4 petites chansons et part. 20 minutes max. C'est scandaleux @FierteMTLPride La première partie a offert plus. Déception totale. Fiasco. pic.twitter.com/1qROpEEkld — Yannick Donahue (@yannickdonahue) August 4, 2022

Diane Dufresne a quitté la scène après 3 chansons 😞 #FiertéMontreal pic.twitter.com/KbDishV4nC — Charles Lagacé (@ch_lagace) August 4, 2022

Sensuel Pierre Kwenders

Juste avant Diane Dufresne, c’est l’auteur-compositeur et DJ Pierre Kwenders qui était sur scène pour réchauffer la foule avec un plus long concert que celui de la chanteuse.

Vêtu d’une robe moulante transparente, l’artiste montréalais d’origine congolaise a interprété tout en sensualité plusieurs chansons tirées de son dernier album lancé au printemps dernier, José Louis and the Paradox of Love (via Arts & Crafts), comme Papa Wemba, Kilimanjaro et No no no. Il a aussi offert d’autres de ses succès comme Amours d’été, Heartbeat et Ego.

Parfois accompagné d’une troupe de danseur.euse.s, parfois seul sur scène avec son acolyte Clément Bazin, Pierre Kwenders n’a pas cessé de se déhancher et d’interagir avec son public.

Pierre Kwenders (crédit: Martine Poulin/Fierté Montréal)

Étaient aussi du spectacle de mercredi soir Les femmes au tambour de Wendake, un groupe d’artistes huronnes-wendates qui présentent des danses et des chants traditionnels, et le Montreal Kiki Ballroom Alliance, issu de la culture ball qui mêle danse, performance et mode.

Les festivités se poursuivent ce soir au Parc olympique avec un spectacle de drag queens, et des concerts gratuits sont prévus toute la semaine. Parmi les têtes d’affiche des autres soirées, on compte Ariane Moffatt, Cœur de pirate, Sarahmée et Laura Niquay. Pour clore le festival, la drag queen la plus populaire au monde, Pabllo Vittar, sera en spectacle dimanche prochain.