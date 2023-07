Le Festival Haïti en folie bientôt de retour

Le Festival Haïti en folie, un des plus importants festivals consacrés à la culture haïtienne en dehors d’Haïti, tiendra sa 17e édition du 24 au 30 juillet en salle et en plein air dans plusieurs endroits de la ville.

C’est au parc La Fontaine, au Quartier des spectacles, aux Jardins Gamelin, au parc des Compagnons-de-Saint-Laurent et au Théâtre Outremont que le public aura l’occasion de voir briller la culture haïtienne sous plusieurs de ses formes.

« Ayant le désir de renouer avec ses plus anciennes traditions, la programmation permettra un retour aux sources grâce à ses rythmes vaudous et racines, par sa volonté d’honorer son héritage culinaire, musical et artisanal », indique-t-on par voie de communiqué.

La programmation

Cette année, c’est le réputé chanteur dancehall Admiral T et la reine de la chanson créole Emeline Michel qui sont les têtes d’affiche du festival. Les deux artistes joueront gratuitement au parc La Fontaine les 29 et 30 juillet.

Les artistes de Montréal Waahli et Naïma Frank seront aussi des festivités, en plus de IllO et Jonas Attis, Thia & Coco ainsi que Baz Konpa.

Le 28 juillet, le Théâtre Outremont présentera Freda, le tout premier long métrage de la réalisatrice Gessica Généus, unique événement payant de cette édition.

DJ BlackGold, DJ Don Barbarino ainsi que DJ Sweet Larock s’assureront de l’ambiance musicale lors des fameux 5 à 7 Haïti en Folie.

Finalement, il ne faudra pas manquer le défilé Rara avec Rara Jazz, Rara Endijen et Ayiti Makaya.

La programmation complète se trouve sur le site web du festival.