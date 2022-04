Luc Dionne à «Tout le monde en parle» dimanche

Le décompte est amorcé: les fanatiques de District 31 n’ont plus que cinq épisodes de leur série préférée à se mettre sous la dent.

C’est jeudi prochain, le 21 avril, que Chiasson (Gildor Roy), Bissonnette (Vincent-Guillaume Otis), Bruno Gagné (Michel Charette) et les autres populaires personnages du feuilleton policier tireront définitivement leur révérence, après six ans à l’antenne. Ça valait bien une visite de l’auteur, Luc Dionne, à Tout le monde en parle! Le «père» de District 31 révélera-t-il des secrets croustillants à Guy A. Lepage ce dimanche, 17 avril?

Seront aussi de la prochaine édition du rendez-vous dominical l’humoriste Simon Delisle, dont la première du spectacle Invincible, plus tôt cette semaine, a été couronnée de succès; la juge France Charbonneau, pour souligner les 10 ans de la commission Charbonneau; la Dre Joanne Liu, pédiatre urgentiste et ancienne présidente internationale de Médecins sans frontières, qui revient de l’Ukraine; l’actrice et écrivaine Marie-Chantal Perron, qui lance le livre Les douze mois de Marie, et l’animatrice Marie-Louise Arsenault. Cette dernière a causé une petite onde de choc, cette semaine, en annonçant la fin de sa précieuse émission Plus on est de fous, plus on lit!, à ICI Première; heureusement, elle prendra les commandes d’une nouvelle tribune radiophonique hebdomadaire à la même antenne, la saison prochaine.

La semaine dernière, 770 000 personnes ont regardé Tout le monde en parle, selon les données préliminaires de Numeris. À la chaîne concurrente, TVA, 1 474 000 adeptes de Star Académie ont pleuré le départ de Julien et de Sarah-Maude de la compétition, et 912 000 curieux.ses se sont délecté.e.s des «confidences du chalet» de La vraie nature. Vlog a intéressé 794 000 téléspectateur.trice.s, alors que La poule aux œufs d’or (753 000) a été talonnée de près par la finale de Big Brother Célébrités, à Noovo, avec ses 734 000 fidèles qui ont assisté à la victoire de la joueuse professionnelle de jeux vidéo, Stéphanie Harvey.

Tout le monde en parle, le dimanche, à 20h, à ICI Télé.