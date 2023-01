Horoscope 2023: prophéties et facéties

CHRONIQUE – Dans une grande marmite pognée au Urban Outfitters, on a pitché une botte de sauge, qu’on a consacrée avec une chandelle parfumée à l’eucalyptus (c’est bon pour le bain et les rituels de néopaganisme), on a fermé nos yeux et on a sniffé ben de l’encens pour projeter notre troisième œil jusque dans 2023. Voici les prédictions qu’on a ramenées de notre voyage astral sur la ligne orange!

Les infirmières à boutte

Y’en a qui lisent dans les feuilles de thé. Nous, on lit dans les toasts au beurre de pinottes mangées illégalement. Dans la vôtre, on voit qu’en 2023, la situation sera stable: on va encore vous imposer du temps supplémentaire obligatoire, on va encore exiger de vous plus d’efforts sans vous offrir plus d’argent, pis on va encore vous appeler «nos anges gardiens», qui nous protègent pendant qu’on prend le métro pas de masque durant une triple épidémie de grippe/covid/fièvre du disco.

Fady Dagher

Photo tirée du site Web de la Ville de Longueuil

La dernière fois que quelqu’un a dit qu’il y avait «a new sheriff in town», ça ne s’est pas très bien terminé. Le nouveau directeur du SPVM, le plus proche qu’on a d’un shérif à Montréal, sera-t-il plus veinard? Ses chiffres chanceux sont le 7, le 8 et encore le 7. Comme le budget record de 787 millions de dollars du SPVM. Mercure a beau rétrograder, le budget de la police, lui, ne cesse jamais de progresser.

Les propriétaires de 28 triplex

Selon votre carte du ciel, Saturne transitera en Verseau pendant que de nouveaux dollars prendront le chemin de votre transit de caisse. Selon votre infosolde, vous vous mettrez encore plus riches en 2023, alors que changer la boîte aux lettres et donner trois coups de pinceau de fond de canisse sur une switch de lumière seront au programme de vos rénovictions.

Les locataires

Votre maison 1 est en Balance, pis comptez-vous chanceux·ses parce que c’est ben la seule maison que vous allez pouvoir vous payer encore cette année. Consolez-vous, vous habitez peut-être un demi-sous-sol mal isolé et votre pomme de douche tient peut-être avec du duct tape, mais au moins, vous n’avez pas de tondeuse à passer! En 2023, vous apprendrez à cultiver la gratitude. Ainsi que des fèves sur le rebord de votre fenêtre à barreaux.

Les enfants de 14 ans avec une job

On aurait bien pris le temps de faire l’analyse complète d’un tirage de tarot à 22 arcanes, mais vous n’avez pas le temps de lire ça parce qu’il y a du monde à votre caisse du McDo qui ont hâte d’être bêtes avec vous. Bon courage avec votre job où on exploite sans vergogne des enfants, pis bonne chance pour votre examen de juin sur le régime seigneurial pis les fractions!

La STM

Photo : Marc Bruxelle/123RF

*brasse brasse brasse une poignée de dés de la destinée* Oh! En 2023, STM, vous espérez faire de belles rencontres et attirer à vous 15 à 20% de nouvelles conquêtes. Ou simplement renouer avec tous·tes vos ex, qui vous boudent depuis qu’iels ne sont plus obligé·es d’aller au bureau tous les jours. Malheureusement, la Lune est en Taureau, la rencontre est en Zoom et votre budget est solidement dans le rouge.

Les 52 000 enfants sans garderie

Dans l’astrologie chinoise, c’est l’année de Peppa Pig et les enfants né·es sous le signe du chien (alias Bluey) prendront enfin le chemin d’une garderie subventionnée cette année. C’est yienque plate qu’iels prennent aussi le chemin du secondaire en même temps.

La probable récession mondiale

Faisons un peu de numérologie: quand on additionne les chiffres de 2023, on obtient 7. On ajoute le taux directeur de 4,25% et le taux d’inflation de 6,9%, et on obtient… [pitonne sur un boulier]… que la récession a de très bonnes chances de passer une très bonne année… elle.

Elon Musk

Photo tirée du Instagram d’Elon Musk

Laissez-nous lire les lignes de votre main… Houlala… Vous avez vraiment les doigts croches. Se pourrait-il que vous passiez un ti-peu trop de temps à écrire sur votre téléphone? Prenez une pause. Arrêtez de gérer vos compagnies avec l’équivalent virtuel de «veux-tu sortir avec moi? coche oui ou non». Achetez un océan avec le change qui traîne entre les coussins du divan et marchez dedans sans vous arrêter.

Le métavers

Cher Métavers… Comment on te dirait bien ça… On est des tireurs de cartes. On refuse de dater des Sagittaires (trop impulsif·ves!). On ne passe pas sous des échelles, même pas celles salariales. L’autre jour, on a vu des goélands voler bas, et on s’est tout de suite dit que c’était de mauvais augure, alors on a fait brûler un bouquet de persil pour chasser les esprits. Bref, on est vraiment vraiment crédules. Pis même nous, on n’arrive pas à croire que tu vas servir à quoi que ce soit un jour.

Pour vous délecter encore plus de l’humour du duo derrière «Vas-tu finir?», direction leur site Web. Cliquez ICI.