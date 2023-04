Bien investir pour son vélo de ville

Comme le beau temps est enfin arrivé, si on n’a pas encore de vélo, c’est l’heure de s’en procurer un. Mais combien devrait-on débourser pour un vélo servant uniquement pour nos déplacements du quotidien en ville? Métro s’est renseigné.

Avec un budget d’autour de 600 $, on devrait pouvoir trouver un vélo neuf qui tient la route, estime Jacques Sennechael, rédacteur en chef de Vélo Mag. Pour un bon vélo neuf dans un magasin de vélo local, Lisa, mécanicienne bénévole au Mile End Bike Garage, croit plutôt qu’il faut s’attendre à payer autour de 1000 $.

Un vélo neuf de bonne qualité payé plus cher est « fabriqué à partir de composants de meilleure qualité, plus solides, plus légers et qui durent plus longtemps, et surtout, qui peuvent être réparés », indique Lisa.

« Acheter neuf, c’est un achat simple où tu te prends moins la tête. Tu sors du magasin et embarques sur ton vélo, mais ça a un prix », ajoute Nico, également bénévole au Mile End Bike Garage.

Dans tous les cas, si vous voulez acheter neuf, évitez les grandes chaînes de magasins qui ne sont pas spécialisées dans la vente de vélo et qui risquent de vous vendre une monture de mauvaise qualité, avertit Nico.

« Les vélos neufs sont bon marché lorsqu’ils sont construits à partir de composants de mauvaise qualité qui se cassent facilement ou ne sont pas réparables », affirme Lisa

Acheter usagé

Si on veut économiser, « il vaut bien mieux pour le même prix acheter un vieux vélo de bonne qualité qu’un tout nouveau vélo peu dispendieux du marché de masse », ajoute-t-elle.

Bref, si vous avez moins d’argent à investir, voire si vous voulez possiblement trouver mieux, l’option d’acheter un vélo usagé est intéressante.

« La plupart des gens qui veulent trouver un bon vélo polyvalent d’occasion en bon état pour se déplacer en ville peuvent s’attendre à débourser environ 250 $ à 500 $ pour commencer et 600 $ à 1500 $ pour quelque chose de plus chic, [d’une marque haut de gamme comme Marinoni par exemple] », estime Lisa.

Les prix des vélos d’occasion ont explosé pendant la pandémie, mais redescendent maintenant, indique Nico, qui suggère pour sa part de viser entre 100 et 400 $.

Les vélos d’occasion peuvent s’acheter dans une boutique locale de vélos où ils sont entretenus par un mécanicien professionnel ou directement à un particulier sur des sites comme Kijiji.

La première option sera généralement plus chère, indique Lisa, mais elle sera fort probablement accompagnée d’une garantie.

« L’achat auprès de vendeurs privés peut être plus risqué, car le vélo peut avoir des problèmes. Vous devrez alors consacrer du temps et de l’argent pour le réparer après l’achat. Vous risquez aussi de découvrir des dommages fondamentaux ou des problèmes de sécurité qu’un magasin professionnel aurait reconnus et qui donc n’aurait pas vendu le vélo », dit-elle.

Quoi regarder? Aussi, attention, sur Kijiji, le prix ne veut vraiment rien dire parce que de nombreux vendeurs n’ont aucune idée de la valeur réelle de leur vélo. « Bien sûr, ceux qui sont bien sous-évalués sont rapidement achetés par des acheteurs avertis », souligne Lisa.



Alors que faut-il regarder lorsqu’on achète un vélo d’occasion?



– La mécanicienne suggère un vélo datant des années 1980 jusqu’à aujourd’hui, des vélos qu’elle estime « susceptibles d’être plus légers et plus faciles à entretenir, fabriqués dans un matériau de meilleure qualité ».



– Regardez le cadre du vélo, tout le reste peut être remplacé. La première chose est de s’assurer qu’il est bien adapté à votre corps et au style de conduite que vous souhaitez pratiquer



– Assurez-vous aussi qu’il soit en bon état : pas de rouille ni de bosses ni de fissures, la fourche et les bases arrière droites et non pliées.



– Vérifiez que vous pouvez déplacer la tige de selle – sans un bon entretien, elle peut se fusionner à l’intérieur du tube de la selle.



– Vérifiez qu’il n’y ait pas de « jeu » dans le boîtier du pédalier (la manivelle doit être fermement fixée sans tremblement) et la manivelle doit rouler en douceur, sans résistance.



– La colonne de direction doit également tourner en douceur sans « jeu » ni tremblement.



– Les roues ne doivent pas vaciller.



– Assurez-vous aussi que les freins fonctionnent bien et que les vitesses passent facilement.



– Enfin, vérifiez que les pneus, les câbles, les plaquettes de frein et la guidoline sont en bon état et pas trop usés.

Main-d’oeuvre coûteuse

Évidemment, comme l’indiquent Nico et Lisa, pour quiconque s’intéresse à la mécanique de vélo et est habile de ses mains, il est possible de se procurer un vélo pour presque rien et de le retaper soi-même.

Autrement, le travail du mécanicien de vélo peut revenir plus cher que le vélo lui-même.

À cet égard, Lisa souligne que « vous n’économiserez pas si vous refusez le vélo à 300 $ au profit du vélo à 150 $ qui a besoin de 150 $ en réparations et en nouvelles pièces ».

Lorsque l’on s’achète un vélo, l’objectif est qu’il dure et qu’on n’ait pas à en acheter un nouveau chaque printemps. Pour ce faire, il faut bien l’entretenir. Si on ne le fait pas soi-même, une petite mise au point dans une boutique de réparation de vélo chaque année est recommandée. Celle-ci devrait coûter autour de 50 $ si on a fait attention à son vélo. Sinon, ça peut être plus. Petit truc : Jacques Sennechael suggère de faire cet entretien à la fin de la saison en automne puisque les boutiques seront moins débordées qu’en début de saison au printemps.

Autres éléments à considérer

À ce montant, s’ajoutent quelques autres dollars. Il faut notamment s’acheter un bon cadenas à 50 $ minimum. « On ne s’achète pas un cadenas à 10 $, avertit l’expert. Pour un numéro de Vélo Mag, on a testé la résistance de différents cadenas et certains pouvaient se casser en deux secondes. »

À privilégier : un cadenas en U, une chaîne robuste ou un cadenas pliant, mais surtout pas un câble ! Kryptonite, OnGuard et Abus sont de bonnes marques, indique Lisa.

Il est aussi recommandé de se procurer quelques accessoires. Par exemple, un garde-boue et un porte-bagage sont deux items très utiles en ville, croit Jacques Sennechael. Pour ces accessoires, ajoutons un autre 100 $, estime-t-il.

Bref, au total, le prix d’un vélo pour rouler en ville va varier dépendamment du type de cycliste que vous êtes et de comment vous vous occupez de votre bécane.