Quoi faire près de Montréal pendant les vacances de la construction?

Les vacances de la construction sont à nos portes. Métro vous propose huit escales en dehors de la ville afin de bien profiter de cette période de repos et de plaisir, sans toutefois avoir à faire trop de route.

Les Zones musicales à Laval

Pendant toute la saison estivale, plusieurs dizaines de spectacles extérieurs gratuits sont présentés à Laval dans différents lieux de la ville, comme des parcs, des berges, des places publiques. Musicalement, il y en a pour tous les goûts : des artistes de renom comme d’autres de la relève interpréteront autant du rock que de la country ou de l’afropop. Durant les vacances de la construction, on souligne notamment la présence de Thierry Larose et Ariane Roy, les 4 et 5 août.

Adresse: différents lieux

Prix: gratuit

Le Domaine international de Rouville

Camping, spectacles, aquaparc, golf et une foule d’autres activités : le Domaine international de Rouville est une destination récréotouristique de choix pour les familles à moins d’une heure de Montréal. Cette année, la programmation ne compte pas moins de 300 activités culturelles, sportives et de plein air (pétanque, bingo, poker, soccer, cheerleading, etc).

Adresse: 1925 Chem. Rouville, Saint-Jean-Baptiste, QC J0L 2B0

Prix: dépend du type de réservation

Hommage à Guy Lafleur

La Série hommage du Cirque du Soleil présente GUY! GUY! GUY! à l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières : un spectacle de cirque généreux et coloré pour rendre hommage et célébrer la vie du célèbre hockeyeur qui a su en inspirer plusieurs. Le spectacle est présenté du mercredi au samedi à 20h45 chaque semaine jusqu’au 19 août.

Adresse: 100 Av. des Draveurs, Trois-Rivières, QC G9A 5H3

Prix: à partir de 55,83$

Histoire sur l’eau : croisière immersive

Restons à Trois-Rivières. Cette activité singulière à Boréalis, musée de l’industrie papetière propose une immersion culturelle pour découvrir la deuxième plus vieille ville du Québec. Les visiteurs sont invités à parcourir la rivière Saint-Maurice en canot lors d’une excursion immersive pour découvrir le riche passé de la région.

Adresse: 200 Av. des Draveurs, Trois-Rivières, QC G9A 2J2

Prix: À partir de 28$

Bleu Lavande

Pour un moment reposant en famille ou en amoureux, une visite des champs de Bleu Lavande à Magog est l’activité tout indiquée. Pendant les vacances de la construction, des ateliers olfactifs, des prestations musicales, et des dégustations de produits à la lavande seront organisées sur place.

Adresse: 2525 Rue Principale O, Magog, QC J1X 0J4

Prix: 15$

Exporail, le Musée ferroviaire canadien

Situé à Saint-Constant, ce lieu unique possède une vaste collection de trains à faire rêver petit et grand. C’est toute une richesse historique à découvrir de manière ludique à travers huit expositions permanentes et d’autres temporaires.

Adresse : 110 Rue St Pierre, Saint-Constant, QC J5A 1G7

Prix : 22$

Parc national du Mont-Saint-Bruno

Un lieu idéal pour profiter de la nature sans trop s’éloigner de la ville. Le parc possède plusieurs dizaines de kilomètres de sentiers de randonnée, cinq lacs et un verger. Bonus: on peut aussi s’arrêter au salon de thé le Vieux-Moulin, situé en plein cœur du parc, pour déguster un thé ou un bon café dans une ambiance chaleureuse.

Adresse : 330, rang des Vingt-Cinq Est, Saint-Bruno-de-Montarville, J3V 4P6

Prix : 9,55$

Sentiers Jean-Baptiste Jodoin

Ces sentiers de randonnée à Rougemont figurent parmi les plus beaux de la Montérégie, offrant un point de vue inédit sur les vergers. Une randonnée à cet endroit se combine bien avec une visite de la célèbre Cidrerie Michel Jodoin, située juste à côté.

Adresse : 1130 Rang, 1130 La Petite-Caroline, Rougemont, Québec J0L 1M0

Prix : 4$