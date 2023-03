L’actrice Karine Gonthier-Hyndman vend sa sublime «shoebox» d’architecte

Avis aux fans de shoebox, d’architecture minimaliste et de Karine Gonthier-Hyndman! L’actrice et humoriste vient de mettre en vente sa petite maison du Mile-Ex au style unique, surnommée la «résidence Marconi».

Agrandie et entièrement rénovée par la firme d’architectes Pelletier de Fontenay, la maison de la comédienne date à l’origine de 1910. Mais c’est pour un style résolument moderne que Karine semble avoir opter! Les photos montrent des murs blancs, des sols en béton ciré et surtout de grandes baies vitrées qui rendent l’espace particulièrement lumineux.

En plus de d’une grande cuisine ouverte en bois clair, au style épuré, la shoebox d’environ 1 800 pieds carrés compte un salon, une salle à manger, deux chambres et deux salles de bain. Elle dispose aussi d’un grand puit de lumière central faisant office de petite terrasse et d’une cour arrière.

L’actrice y vivait depuis 2019. Elle avait d’ailleurs partagé quelques photos des travaux ainsi que de la maison une fois rénovée sur ses réseaux sociaux.

Prix demandé: 1 700 000$

Voyez toutes les photos de la résidence mise en vente par Royal LePage (Agente : Pascale Laberge)

Gracieuseté, Royal LePage

