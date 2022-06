Danny St Pierre quitte son restaurant

Un an et des poussières après avoir ouvert la pizzéria Le Pontiac sur l’avenue du Mont-Royal, Danny St Pierre vend ses parts à ses partenaires pour se consacrer à la Drinkerie Ste-Cunégonde, sur la rue Notre-Dame Ouest. N’ayez crainte, les «pan pizzas» et le vin nature ne s’en vont nulle part!

Le chef en fait l’annonce sur ses réseaux sociaux en précisant que la transaction, qui a eu lieu la semaine dernière, s’est faite «dans la bonne humeur». «Les affaires sont les affaires comme on dit, j’avais envie de faire autre chose, mes partenaires m’ont accompagné là-dedans et j’ai pu récupérer mes billes et rentrer chez nous», écrit-il avant de remercier l’équipe du restaurant, soit Pierre Thibeault, Frederic Martel, Nicolas Rochette et Maxime Rousseau.

C’est la pandémie qui a fait naître la «pan pizza» de Danny St Pierre. Installé dans le Boxotel quand la COVID-19 est arrivée dans nos vies, il a entièrement revu le menu du restaurant pour développer sa nouvelle création inspirée de la pizza de Détroit. Quelques mois plus tard, il déménageait son concept, Accommodation Danny, pour l’amener à Saint-Lambert avant d’ouvrir aussi Le Pontiac.

Le Pontiac, qui a repris le local occupé pendant 20 ans par le restaurant Les Folies, est vite devenu une adresse populaire du quartier. En proposant des brunchs tous les jours et en offrant un menu composé de pizzas qui sortent de l’ordinaire (vous essayerez celle à la soupe à l’oignon ou celle au cheeseburger, voir!), le restaurant a su se démarquer et profiter de sa position avantageuse sur Mont-Royal.

Comme l’écrit Danny St Pierre, avec la piétonnisation de l’avenue encore cet été, «ça va cartonner»!

Le Pontiac

701, avenue du Mont-Royal Est

