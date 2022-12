Quoi faire à Montréal ce week-end?

C’est un week-end festif qui s’annonce! Métro vous propose une sélection d’activités pour tous les goûts afin de passer d’agréables moments en famille ou entre amis.

Le Cirque du Soleil présente Corteo au Centre Bell

Le Cirque du Soleil sera de retour durant le temps des Fêtes avec Corteo, une production écrite et mise en scène par Daniele Finzi Pasca qui a fait le tour du monde. Dans ce spectacle alliant acrobaties, comédie et jeu d’acteurs, le clown Mauro évoque ses propres funérailles dans un univers festif, entre ciel et terre.

Centre Bell

Jusqu’au 1er janvier 2023. Samedi 24 décembre, à 13h.

Spectacle Corteo – Facebook Corteo

Animations familiales à la patinoire du Vieux-Port

Profitez en famille de cette belle activité hivernale au pied de la Grande Roue, dans le Vieux-Montréal. Dans le cadre de Noël en famille, les enfants auront l’occasion de se faire maquiller, mais également de rencontrer le magicien Fredo et le Capitaine Loran, qui a toujours des histoires de marins à raconter.

Bassin Bonsecours

Samedi 24 et dimanche 25 décembre, de 10h à 22h. Animations familiales ce samedi, de 13h à 16h

Noël dans un bar… pourquoi pas?

Fêter autour d’une bonne pinte relèvera du miracle à Noël! La grande majorité des bars seront hélas portes closes ce week-end. Certains feront tout de même exception à cette règle, dont le Nacho Libre, dans Rosemont–La Petite-Patrie, l’Astral 2000 dans Centre-Sud et Le Normandie dans le Village.

Nacho Libre (soirée pyjama), l’Astral 2000 et Le Normandie

Samedi 24 et dimanche 25 décembre, différents horaires selon les établissements

Un bon ciné avec Avatar : la voie de l’eau

Second volet de la saga de James Cameron, Avatar : la voie de l’eau surfe déjà sur le succès. Treize ans après le premier long-métrage, on découvre un autre peuple indigène de la planète Pandora, qui maîtrise à la perfection les océans. Près de 3 heures de projection où vous en aurez plein les yeux, surtout en 3D!

Plusieurs cinémas, dont Cineplex

Samedi 24 et dimanche 25 décembre, plusieurs horaires

Danser jusqu’au bout de la nuit au Salon Daomé

Si vous êtes fan de house, rendez-vous au Salon Daomé pour La Locale: Christmas Edition. Ael Idaho, Blaise-Us, Florian Lafage, Master Gee et Micro Barclais mettront le feu à la piste de danse. Une soirée qui s’annonce mémorable (surtout pour vos pieds).

Salon Daomé

Samedi 24 décembre, à partir de 22h

Soirée du 24 décembre au salon Daomé

Des cadeaux de seconde main hyper chouettes

Toujours pas de cadeaux à mettre sous le sapin? Voici une sélection d’adresses pour dénicher des cadeaux usagés, mais stylés. Du vêtement vintage, à l’article de déco funky en passant par l’affiche publicitaire rétro, vous trouverez sûrement un joli présent à offrir.

Plusieurs boutiques, dont Ex-Voto et ÉcoDépot Montréal

Différents horaires d’ouverture en fonction des boutiques

L’univers de Pink Floyd à l’Arsenal art contemporain

C’est un incontournable pour quiconque aime ce groupe culte. La populaire Pink Floyd l’Exposition: Their Mortal Remains est de passage à Montréal pour la toute première fois au Canada à l’Arsenal art contemporain. Une expérience interactive et immersive unique qui vous transportera dans le quotidien du groupe.

Arsenal art contemporain de Montréal

Jusqu’au 5 février 2023. Samedi 24 décembre, plusieurs horaires

Éléments scéniques qu’on peut admirer dans l’exposition. Photo: JF Galipeau, Métro

Des coffrets de fruits exotiques chez T&T

La bûche de Noël n’est pas votre tasse de thé? Des coffrets de fruits exotiques importés du Japon, de Corée ou encore du Chili sont offerts dans ce supermarché asiatique très populaire qui vient d’ouvrir ses portes. D’autres douceurs vous attendent également côté boulangerie pour vos envies sucrées.

Supermarché T&T

Samedi 24 décembre, de 8h à 17h

Fruits du dragon. Photo: iStock: Enviromentic

Des chants de Noël à la basilique Notre-Dame

Venez profiter de l’acoustique exceptionnelle et du décor somptueux de ce joyau du patrimoine québécois. La soprano de renom, Caroline Bleau, interprétera des chants de Noël vingt minutes avant le début des messes à la basilique Notre-Dame, œuvre maîtresse de James O’Donnell.

Basilique Notre-Dame

Messe le 24 décembre à 19h, 21h30 et minuit.

Basilique Notre-Dame de Montréal. Photo: iStock LeonU