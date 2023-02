Quoi faire à Montréal ce week-end?

Métro vous propose des activités pour tous les goûts afin de passer d’agréables moments en famille, entre amis et en solo.

Une centaine d’événements artistiques à La Nuit blanche

C’est le rendez-vous des noctambules! Pour une 20e édition, La Nuit blanche sera de retour à Montréal avec ses nombreuses fêtes organisées dans plusieurs quartiers. Une tonne d’activités seront au programme parmi lesquelles 24 heures de vinyle à la Société des arts technologiques (SAT), Les dix heures de poésie au Quai des Brumes et le Party au MTELUS avec notamment Valaire, qui y présentera son nouvel album.

Samedi 25 février, toute la nuit

Différents lieux et établissements

La rue Saint-Denis se transforme en parc à neige

Le Quartier latin sera l’hôte d’APIK, un tout nouvel événement sportif qui s’inscrit dans le cadre des Moments lumineux du cœur de l’île. Une montagne d’activités pour tous les niveaux sera offerte sur la rue Saint-Denis: compétitions de ski et de snowboard, parcours à obstacles, escalade de bloc, projection de films, DJ sets et bien d’autres animations.

Jusqu’au 5 mars

Rue Saint-Denis, coin Ontario

La musique africaine dans tous ses états!

La musique africaine est à l’honneur dans le cadre des célébrations du Mois de l’histoire des Noirs. Alors que Djely Tapa, Jonas Attis, Senaya et bien d’autres ont déjà fait bouger la métropole lors de plusieurs événements concoctés par les Productions Nuits d’Afrique, Lëk Sèn, Adama Daou et Zal Sissokho prendront part au tout dernier concert.

Le Ministère

Samedi 25 février, à partir de 22h

C’est parti pour la grande fiesta du cinéma d’ici

Les 41es Rendez-vous Québec Cinéma (RVQC) invitent les cinéphiles à célébrer le meilleur de notre cinéma pendant 11 jours. Avec près de 300 films présentés en salle, vous n’êtes pas près de vous ennuyer! Pour la première fois, il y aura même un Tapis bleu 100% courts métrages. L’adaptation cinématographique du roman Le plongeur sera présentée en grande première. La Buvette Crave se transformera en QG des 6 à 8 et des soirées au cours desquelles se tiendront tables rondes et discussions. C’est la comédie Farador d’Edouard Tremblay qui clôturera l’événement.

Théâtre Maisonneuve, Cinéma Impérial, Cinémathèque québécoise, Cineplex Odeon et Maison du développement durable

Jusqu’au 4 mars

Chambres d’écho: chercher un sens aux révolutions

La pièce Chambres d’écho est basée sur la propre expérience de son auteur, Philippe Ducros, lequel a visité deux fois la Syrie. Le metteur en scène s’y est fait plusieurs amis, dont Samia, avec qui il a gardé le contact. C’est d’ailleurs la seule qui n’a pas quitté le pays. Un jour, il décide d’aller la rejoindre en passant par le Liban. Réussira-t-il à traverser la frontière?

Espace libre

Jusqu’au 4 mars. Samedi 25 février, à 16h

Avant l’arrivée du printemps, on essaye le fatbike

En hiver, la pratique du vélo à pneus surdimensionnés est en plein essor. La métropole offre de beaux sentiers tels que ceux des parcs-nature du Cap-Saint-Jacques et de Pointe-aux-Prairies. Les parcs Jean-Drapeau et La Fontaine sont aussi de beaux endroits où s’initier à cette activité. La location gratuite de matériel est parfois possible sur place, sur inscription.

Avenue Émile-Duployé, samedi de 13h à 17h. Réservation.

Parc Jean-Drapeau, samedi et dimanche de 10h à 18h. Réservation.

Parc-nature de la Pointe-aux-Prairies, samedi et dimanche, de 10h à 16h. Réservation.

Parc-nature du Cap-Saint-Jacques, dimanche de 10h à 16h. Réservation.

Balades guidées dans plusieurs parcs avec Snowcycle Adventure. Réservation.

Le FIFEM est de retour pour sa 26e édition

Le Festival international du film pour enfants de Montréal (FIFEM) invite les familles à un tour du monde en neuf jours, à travers des films d’une quinzaine de pays présentés en salle ou en ligne. Vos enfants découvriront une panoplie de longs et courts métrages comprenant des premières mondiales. Les films Astérix et Obélix: L’Empire du Milieu, Coco Ferme, Être prof, Le nouveau jouet et Guiseppe et ses amis seront en salle ce week-end.

Jusqu’au 5 mars

Cinéma Beaubien ou en ligne

Des peintures créées en direct à l’Afromusée

Dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs, l’Afromusée – dont la mission est de rendre la culture afro-canadienne accessible à tous – accueillera 15 artistes féminines qui créeront sur place leurs peintures. À cette occasion, elles évoqueront l’héritage du Coloured Women’s Club, association fondée en 1902 par plusieurs femmes. Venez les encourager lors de l’événement Rallye-Expos 2023.

Afromusée

Samedi 25 février et dimanche 26 février, à partir de midi

