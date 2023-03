Quoi faire à Montréal le week-end du 4 et 5 mars?

Métro vous propose des activités pour tous les goûts afin de passer d’agréables moments en famille, entre amis et en solo.

L’art de la marionnette à l’honneur au Festival de Casteliers

Pour cette 18e édition, le festival accueillera des créations venues d’ici et d’ailleurs, dont la France et la Belgique. Vous y découvrirez plusieurs types de marionnettes (à gaine, à tiges et à tringle) prendre vie parmi les dix spectacles pour adultes ou enfants. Les activités parallèles vous proposeront notamment six courts métrages et une visite guidée de l’expo Marionnettes en vitrines! qui aura lieu ce dimanche à 13h à Outremont.

Plusieurs établissements, dont l’Espace Bleu – Édifice Wilder

Jusqu’au dimanche 5 mars

Pour plus d’infos, c’est ici.

Spectacle La potion de réincarnation. Photo: gracieuseté, Festival de Casteliers

Le dîner de cons, une pièce drôle et indémodable à (re)voir

On ne se lasse pas des répliques du Dîner de cons, comédie culte de Francis Veber, qui part en tournée. Il s’appelle Juste Leblanc. Ah bon, il n’a pas de prénom? Je viens de vous le dire: Juste Leblanc… Votre prénom, c’est François, c’est juste? Eh bien lui, c’est pareil, c’est Juste. L’histoire est celle de Pierre Brochant (Normand D’Amour) et ses amis qui organisent chaque semaine un dîner où chacun doit amener un con. René Simard, Pascale Montreuil, Gabrielle Fontaine et Bernard Fortin font partie de la distribution.

Théâtre Saint-Denis

Jusqu’au 11 mars. Samedi 4 mars, à 20h

Pour plus d’infos, c’est ici.

Une soirée consacrée au folk des années 60-70

C’est le moment de sortir vos imprimés rétros, votre pantalon à pattes d’éléphant ou votre jupe bohème. Dans le cadre de Montréal en lumière, vous pourrez vous plonger dans le mouvement folk de la fin des années 60. Les sœurs Boulay, Elliot Maginot, Half Moon Run, Elisapie, Matt Holubowski, Claudia Bouvette et bien d’autres artistes prendront part au spectacle 1969 Live. L’album collectif 1969, projet imaginé par l’auteur-compositeur Connor Seidel, est sorti au printemps dernier.

MTELUS

Samedi 4 mars, à 20h

Pour réserver, c’est par ici.

Festival Montréal en lumière, spectacle 1969 Live

Un spectacle-bénéfice pour les victimes des séismes en Syrie

Le cabaret culturel arabe pour l’art contemporain Kawalees accueillera un spectacle-bénéfice pour aider les victimes des séismes en Syrie. L’événement mettra à l’honneur plusieurs artistes, dont Nazih Borish et Christelle Franca Rossi. Parmi les activités, les participants auront l’occasion de prendre part à un encan silencieux d’œuvres d’art et de savourer de bons petits plats.

Cabaret Kawalees

Dimanche 5 mars, de 16h30 à 19h

Pour plus d’infos, c’est par là.

Un nouveau parc à neige pour tester le snowskate

Glisser sur la neige comme une plume, les pieds sur une planche légère sans fixation, ça vous dit? Au coeur de Rosemont, venez essayer gratuitement – et sans réservation – le snowskate, un mélange entre la planche à roulettes et la planche à neige. Au parc Joseph-Paré, des spécialistes seront sur place pour vous montrer les techniques de base de cette discipline qui s’adresse à tous. Les enfants âgés de moins de 12 ans devront être accompagnés d’un adulte.

Parc Joseph-Paré

Dimanche 5 mars, de 14h à 17h

Expo, causerie et spectacle au festival Absolument Femmes

Absolument Femmes, micro-festival au sein du Festival Théâtre Communauté des Noirs – organisé par La Compagnie Théâtre Créole – vous propose de venir célébrer la Journée internationale des droits de la femme et le Mois de l’histoire des Noirs. La gent féminine pourra participer à une foule d’activités, dont une causerie autour de l’intersectionnalité des femmes afrodescendantes artistes et des différences culturelles entre les âges et les disciplines artistiques.

École nationale d’administration publique (ENAP)

Samedi 4 mars, de 10h à 19h

Pour plus d’infos, c’est ici.

Rendez-vous Québec Cinéma: une soirée costumée pour Farador

Le rendez-vous du cinéma québécois tire à sa fin. Êtes-vous fan du court métrage La bataille de Farador d’Edouard Tremblay? Son adaptation en long métrage sera présentée en première mondiale lors de la soirée de clôture. Les organisateurs invitent d’ailleurs le public à se costumer! Après la projection, l’univers de Donjons et Dragons débarquera à la Buvette Crave de la Cinémathèque pour un gros party.

Ciné Impérial à 19h et Buvette Crave à 21h



Jusqu’au samedi 4 mars

Pour en savoir plus, c’est ici. Parmi les 300 films projetés, Frontières, long métrage de Guy Édoin mettant notamment en vedette Pascale Bussières.

On se sucre le bec tout le week-end

Les traditions du temps des sucres existent depuis plusieurs siècles au Québec et l’arrivée du printemps rime avec sirop d’érable. Envie de connaître le processus de transformation de l’eau d’érable en sirop, ainsi que l’origine de ses différentes couleurs? Voilà un chouette atelier sur l’acériculture à découvrir en famille. Au cœur du parc-nature du Cap-Saint-Jacques, l’érablière et sa cabane à sucre produisent du sirop dans la plus pure tradition.

Parc-nature du Cap-Saint-Jacques

Samedi 4 et dimanche 5 mars, de 12h à 16h

Pour plus d’infos, c’est ici.

Tire d’érable – iStock – Studio Light and Shade