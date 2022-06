La fête nationale est de retour dans Ahuntsic

L’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville célèbrera à nouveau la fête nationale cette année.

Les 22 et 23 juin, au parc Ahuntsic, il sera possible de célébrer sous un chapiteau avec un plancher de danse. Une aire de pique-nique, un bar et un camion de cuisine de rue seront également présents.

Mais les festivités débuteront un jour plus tôt puisque des Veillées de danse de la Fête nationale sont prévues les 22 et 23 juin, avec des groupes de musiques prêts à faire danser le public toute la soirée.

Le mercredi, il sera possible de participer à une veillée de danse avec le câlleur Ghislain Jutras et le groupe É.T.É., de 19h à 23h.

Le lendemain, plusieurs activités musicales et manuelles seront organisées de 14h à 20h. Au programme entre autres, atelier de danse, atelier de chanson, ou encore atelier de cuillères. Un spectacle de musique traditionnelle clôturera le tout à partir de 20h.

Pour avoir la programmation complète, il est possible de consulter le site Web d’EspaceTrad.