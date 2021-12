Retour sur l’année 2021 des Laurentiens

Alors que l’année touche à sa fin, le Métro Saint-Laurent vous propose un retour sur quelques événements notables qui ont eu lieu dans le territoire laurentien.

Janvier

Station hivernale à Décarie

La place Rodolphe-Rousseau a accueilli une première station hivernale, Adagio, jusqu’au mois d’avril. D’une superficie de 1890 m2, celle-ci avait une capacité d’accueil de 50 personnes.

Adagio à la place Rodolphe-Rousseau. / Archives

L’installation de la Ville de Montréal a été accueillie favorablement par plusieurs représentants dans l’arrondissement, dont le directeur de la Société de développement commercial Quartier D, Gil Favreau, estimant que l’espace contribuerait à dynamiser l’artère commerciale et aiderait les artisans locaux.

Pour endiguer la propagation de la COVID-19 durant les Fêtes, Québec a décrété la fermeture des établissements qualifiés de «non essentiels».

Vaccination amorcée au Centre d’hébergement

Les opérations de vaccination au Centre d’hébergement de Saint-Laurent ont débuté, lequel a rejoint les rangs des CHSLD Laurendeau et Légaré. Le centre laurentien a été durement frappé par la première vague de l’épidémie. L’établissement a enregistré plus de 50 décès et un taux d’infection supérieur à 50%.

Une résidente se faisant vacciner. / Facebook — CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal.

Les Forces armées canadiennes sont venues en renfort, alors que leur rapport soulevait un manque crucial de personnel pour la tenue des services auprès des usagers. Durant la même période, une hausse importante des cas de COVID-19 a été observée dans les secteurs de Saint-Laurent et d’Ahuntsic-Cartierville, sous compétence du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal.

Février

Échange controversé depuis Vanier

Un professeur du collège Vanier a fait l’objet de vives réactions sur les réseaux sociaux, alors qu’un enregistrement de sa séance de cours à distance y a été diffusé. L’enseignant a questionné à plusieurs reprises un étudiant sur son nom de famille.

Cet événement survenu lors d’une séance de cours à distance a suscité la polémique, à l’image des controverses entourant l’utilisation du « mot en N » observées dans d’autres établissements d’enseignement. Dans le cas du collège Vanier, le pédagogue a interrogé l’élève sur l’agencement des noms de chacun de ses parents. Il a voulu savoir pourquoi le nom de sa mère précédait celui de son père, avant de demander que l’ordre en soit changé.

Des proches du jeune homme ont interpellé le chapitre québécois du Comité national arménien du Canada. L’établissement d’enseignement a affirmé avoir entamé une enquête interne, dont les détails étaient confidentiels. Le nom du professeur, qui est aussi un artiste visuel, apparaît encore dans la liste des enseignants affichée sur le site web du collège.

Mécontentement à l’égard de CDPQ Infra

Une motion réclamant des changements au plan du Réseau express métropolitain (REM) a été soumise par les élus de Saint-Laurent, pour tenir compte de certains aménagements jugés nécessaires.

L’administration a pris cette mesure après s’être heurtée au refus de la division Infra de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) de réviser les noms de deux stations. Il s’agit des stations A40 et Marie-Curie, dans le secteur du Technoparc.

Les nouvelles voitures du REM. / Josie Desmarais/Métro

Les élus demandaient qu’un accès «sécuritaire et convivial» soit inclus à la station Correspondance A40, en plus d’une traverse de piétons à Bois-Franc.

Saint-Laurent a aussi interpellé CDPQ Infra et la Ville centre quant à l’ajout de la véloroute le long de l’antenne Deux-Montagnes, un projet de 10 km supplémentaires au réseau cyclable local. L’aménagement cyclable ne sera étudié qu’une fois le futur réseau en service.

Règlement à venir sur les pesticides

Cette année, la Ville a annoncé la modification prochaine du règlement en matière de pesticides et rodenticides. L’usage de ces produits a retenu l’attention de l’arrondissement de Saint-Laurent depuis plus d’un an.

En 2019, le Laurentien Julien Bourdeau a interpellé l’arrondissement pour réclamer l’interdiction de déployer du rodenticide dans un rayon d’un kilomètre autour des habitats de biodiversité.

L’activiste Julien Bourdeau, lors d’une manifestation tenue au Technoparc. / Gracieuseté — Technoparc Oiseaux

Saint-Laurent a par la suite adopté une motion pour que la Ville de Montréal en bannisse l’usage.

Julien Bourdeau n’a pu obtenir les 15 000 signatures nécessaires pour que la modification du règlement fasse l’objet de consultations publiques.

Mars

Début de la vaccination de masse

Le premier site de vaccination de masse à Saint-Laurent a ouvert ses portes, depuis l’enceinte du collège Vanier. Il s’agissait d’un des quatre premiers sites de vaccination sur le territoire du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal (NIM).

L’ouverture a eu lieu alors que la campagne d’inoculation s’achevait dans les différentes résidences réservées à la population aînée. Le PDG du CIUSSS NIM, Frédéric Abergel, a mentionné aussi les préparatifs menés par l’équipe de vaccination mobile.

Le centre intégré soulignait toutefois la nécessité de recruter du personnel, incluant des infirmières, mais aussi des agents administratifs et d’entretien pour la gestion des sites.

Décès de l’ancien conseiller Maurice Cohen

Maurice Cohen a représenté le district Côte-de-Liesse pendant 35 ans, ayant été élu pour huit mandats consécutifs. Il s’est éteint après un long combat contre la maladie.

Arrivé en 1966 à Montréal depuis Casablanca, où il avait un salon de coiffure, il s’est installé à Saint-Laurent dans les années 1970 et a intégré un comité juif où il a côtoyé plusieurs des 14 élus du conseil de l’ancienne Ville Saint-Laurent.

Maurice Cohen (4 septembre 1935 – 5 mars 2021) / Gracieuseté – Arrondissement de Saint-Laurent

Depuis sa première élection en 1982, il a pris part à nombre de commissions de la Ville de Montréal et a rejoint la Fédération canadienne des municipalités.

Le cofondateur de la première école publique francophone et juive du Québec, l’École Maïmonide de Montréal, a pris sa retraite en 2017.

Il a laissé dans le deuil son épouse Raymonde ainsi que ses enfants Gilles, Thierry et Jacques. Ce dernier a suivi ses traces à titre de conseiller d’arrondissement.

Avril

Combat juridique perdu

L’association d’organismes environnementaux la Coalition verte a perdu sa bataille juridique de quatre ans pour réclamer la protection d’espaces verts dans le site du Technoparc. Elle s’opposait à l’aménagement de l’Éco-campus Hubert Reeves sur une partie du parc de recherche scientifique.

En février 2020, la coalition a présenté une demande d’injonction permanente auprès de la Cour supérieure du Québec.

Vue aérienne du Technoparc, 2017 / Gracieuseté — Technoparc Montréal

Parmi ses demandes: cesser le développement du campus, renverser les impacts environnementaux et protéger le site du Technoparc.

La Ville souhaite le transformer en pôle d’attraction pour les entreprises spécialisées dans le développement durable et les technologies propres. Le tribunal lui a donné raison. La coalition n’a pas fait appel de la décision.

Premier parcours canin de Montréal

C’est à Saint-Laurent que le nouveau parcours canin accessible aux propriétaires de chiens a vu le jour, un circuit sillonnant l’ouest de l’arrondissement. Le trajet de 8 km traverse les parcs Marcel-Laurin, Bois-Franc, Guillaume-Bruneau et Philippe-Laheurte.

Chacun de ces espaces comprend des aires d’exercices pour le meilleur ami de l’homme. D’autres installations favorisent la cohabitation des piétons et promeneurs. Abreuvoirs, distributeurs de sacs, poubelles, et signalisation: des dispositifs pris par l’arrondissement pour répondre aux requêtes formulées pendant plusieurs années. Saint-Laurent comprend un total de huit parcs à chiens, lieux où ceux-ci peuvent se promener sans laisse.

Conformité laurentienne à la Charte

Un certificat de conformité de l’Office québécois de la langue française a été décerné à Saint-Laurent.

La Ville de Montréal s’est dotée d’un plan de valorisation du français, pour en favoriser la promotion et le rayonnement.

Un certificat de conformité est délivré à l’issue d’une analyse de la situation linguistique dans un secteur. S’il le juge nécessaire, l’Office instaure des mesures de correction et un programme de francisation, pour en vérifier ensuite la mise en œuvre.

Saint-Laurent a obtenu l’homologation en même temps que les arrondissements de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Lachine et Montréal-Nord.

En octobre 2020, l’Assemblée nationale adoptait à l’unanimité une motion requérant de Montréal de s’aligner aux dispositions de la Loi 101.

Mai

Décès d’une employée de Postes Canada

Une travailleuse de Postes Canada est décédée des suites de la COVID-19. L’employée était affectée au traitement du courrier international, au centre Leo-Blanchette de Saint-Laurent.

L’établissement faisait face à une éclosion, alors que pas moins de 48 cas ont été dépistés. Une clinique de dépistage y a été instaurée à la demande du syndicat des travailleurs des Postes. Les moyens pris n’ont toutefois pas prévenu la hausse des cas, alors que les variants plus contagieux se sont propagés.

Il s’agissait du premier décès au sein de Postes Canada lié à la COVID-19.

Cheffe d’équipe de 20 ans à la vaccination

À 20 ans, Kelsey Delaroy est devenue cheffe d’équipe des agents administratifs à la clinique de vaccination de Saint-Laurent.

Kelsey Delaroy. / Archives

Elle a rejoint les rangs des services de santé à l’éclatement de la pandémie en mars 2020, au travers de la plateforme Je Contribue. À la recherche d’un emploi, elle ciblait les secteurs de la relation d’aide où les besoins étaient grands.

Après avoir œuvré à titre d’agente administrative dans les centres d’appel et de dépistage, elle est affectée au rôle de cheffe, à l’amorce de la campagne d’inoculation.

Juin

Envie de logements sociaux

L’administration laurentienne veut que la Ville de Montréal finance 10 % d’une coopérative d’habitation future dans le secteur Bois-Franc. Le projet résidentiel de 54 M$ devrait comprendre 169 unités, dont les trois quarts consisteraient en des logements sociaux.

Pour ce faire, l’arrondissement a voté une résolution pour autoriser Montréal à utiliser des sommes du Fonds d’inclusion social dédié à Saint-Laurent.

Projection d’architecte de la Coopérative d’habitation laurentienne. / Gracieuseté-Arrondissement de Saint-Laurent

Le chantier de la coopérative était prévu débuter au courant de 2022. Le bâtiment sera situé sur le boulevard Marcel-Laurin, à proximité de la future école primaire de 500 élèves sur la rue des Pyrénées.

Réouverture du musée des métiers d’art

Le Musée des métiers d’arts du Québec (MUMAQ) a rouvert ses portes après une année de fermeture au public. La reprise des activités est signe de renouveau, alors que la fermeture a permis à l’établissement de réaliser des expositions virtuelles.

Le musée a aussi ajouté une nouvelle salle « savoir-faire », pour permettre aux visiteurs de toucher aux échantillons de matériaux.

C’est au cours de la crise sanitaire que l’ancien Musée des maîtres artisans du Québec a changé de nom.

Des aménagements de scénographie et de lumière ont aussi été menés pour valoriser le local de l’église presbytérienne Saint-Paul, au moyen d’une subvention de PME MTL. Centre-Ouest.

Juillet

Dernière ligne pour Robert-Bélanger

Les travaux de réhabilitation de la maison patrimoniale Robert-Bélanger ont été amorcés. Un contrat de près de 5M$ a été conféré à la firme Maçonnerie Rainville et Frères pour des travaux entre autres sur la pierre, la fenestration et les fondations. Saint-Laurent fera du site un lieu culturel ouvert au public.

La maison patrimoniale Robert-Bélanger. / Gracieuseté

Un montant de 74 000 $ a été alloué pour assurer la surveillance du chantier quant aux aspects de décontamination des sols et la conformité des matériaux avec le passé agricole de la maison de ferme en pierre.

Une autre enveloppe de 88 000 $ assurera des services professionnels en archéologie pour la préservation des vestiges présents.

Léger retard vaccinal

Plusieurs pharmacies ont commencé à offrir des places sans rendez-vous pour la vaccination, afin d’aider la campagne d CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal (NIM). Le rythme d’inoculation à Saint-Laurent faisait partie des plus lents à Montréal, bien que la situation ait été loin d’être critique.

Pour tenter de rejoindre des segments de la population ne se déplaçant pas vers le centre de vaccination, le CIUSSS NIM a grandement misé sur l’ouverture de cliniques éphémères. Depuis le début de la campagne de vaccination et jusqu’à ce moment, le centre intégré de santé a déployé pas moins de 400 postes temporaires d’injection.

Août

Décès de l’ancien conseiller Alfred Gianetti

L’ex-conseiller pour le district Leduc de 1990 à 2001, Alfred Gianetti, est mort à l’âge de 83 ans après un combat contre la maladie.

Avant de faire partie du conseil de l’ancienne Ville Saint-Laurent, il a travaillé 34 ans au sein de la Ville de Montréal. L’arrondissement a mis en berne ses drapeaux en hommage à l’ingénieur civil de formation.

Alfred Gianetti, mot le 2 août. / Gracieuseté – Arrondissement de Saint-Laurent

Plusieurs des élus laurentiens ont honoré l’ancien élu, certains l’ayant rencontré lorsqu’ils débutaient leur carrière politique. Alfred Gianetti a notamment pris aux projets du secteur Bois-Franc et du Nouveau Saint-Laurent.

Cinquième place pour Simoneau

La nageuse artistique Jacqueline Simoneau est revenue des Jeux Olympiques (JO) de Tokyo en ayant décroché la cinquième place avec sa coéquipière Claudia Holzner. Elle a ainsi battu son record personnel, en récoltant 93 points sur 100.

Jacqueline Simoneau. / Gracieuseté

La dernière édition des JO s’est déroulée en l’absence de spectateurs, ce qui a été difficile pour la Laurentienne qui n’a pu voir sa famille dans les gradins.

L’athlète se prépare à mener des études en médecine pédiatrique.

Assèchement du marais aux Hérons

Le groupe citoyen Technoparc Oiseau a reproché aux travaux du Réseau express métropolitain (REM) l’assèchement du marais aux Hérons, situé dans le secteur du Technoparc. Plus exactement, le tunnelier Alice forant le passage souterrain sous le milieu humide est mis en cause.

L’association a argumenté qu’un affaissement du sol en raison du mouvement de la croûte terrestre aurait lieu. Les marais d’Ipex et des Sources aux environs n’ont pas connu de s baisses similaires du niveau de l’eau.

Le marais des Hérons, un milieu humide situé dans le Technoparc Montréal, est inhabituellement sec. / Josie Desmarais/Métro

La baisse de l’eau risque d’affecter la population de poissons et celle des oiseaux qui s’en nourrissent, des impacts qui seront visibles durant la prochaine année.

Septembre

Frigo communautaire en place

Le premier réfrigérateur collectif a vu le jour, au garage du Centre d’action bénévole et communautaire Saint-Laurent (Centre ABC). Avec ce frigo en inox flambant neuf, l’organisme vise à réduire le gaspillage alimentaire tout en aidant les familles dans le besoin.

Une personne souhaitant aider son prochain peut y laisser toute sorte de denrées, à condition que le produit soit salubre, qu’il y ait encore trois jours avant la date de péremption, et qu’il ne s’agisse pas de viande.

Les bénéficiaires du Centre ABC peuvent se servir à leur guise et leur anonymat est garanti. Dès son commencement, le projet a connu un franc succès, l’appareil frigorifique se voyant rempli en début de journée pour se retrouver vide le soir venu.

Le Centre ABC a instauré l’offre dans le but premier de sensibiliser les Laurentiens au gaspillage communautaire. On recensait alors une dizaine de frigos communautaires à l’échelle de Montréal.

Retour du Goalie à Saint-Laurent

La statue en bronze représentant Ken Waythe Dryden, The Goalie, sera de retour à Saint-Laurent. Elle sera installée devant l’aréna Raymond-Bourque.

La statue grandeur nature du gardien intronisé au Temple de la renommée du hockey a été commandée en 1984 par le PDG de Cambridge Leasehold, Lorne Braithwaite.

L’annonce du retour de la statue iconique. / Gracieuseté — Arrondissement de Saint-Laurent

L’œuvre a garni la Place Vertu dans l’arrondissement, de 1985 à 2011. Elle a ensuite été déplacée à la Place Montréal Trust, propriété d’Ivanhoé Cambridge, filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec.

Un don de celle-ci, conjointement avec la Collection municipale d’art public de la Ville de Montréal, a permis le retour de la sculpture en bronze coulé à Saint-Laurent.

Lambropoulos élue aux élections

Les Laurentiens ont choisi Emmanuella Lambropoulos à titre d’élue de la circonscription fédérale de Saint-Laurent, avec 59,1% des voix.

Âgée de 31 ans, elle remporte sa troisième élection depuis 2017. Son mandat s’est vu renouvelé en 2019, après qu’elle eut remporté 58,6% des voix de la circonscription laurentienne.

La députée fédérale Emmanuella Lambropoulos. / Gracieuseté

Enseignante de français et d’histoire auparavant, Emmanuella Lambropoulos a obtenu un siège à l’issue de l’élection partielle survenue à la suite de départ de Stéphane Dion.

Elle a succédé à l’ancien ministre des Affaires étrangères du Canada, qui était le député fédéral de Saint-Laurent depuis 1996.

Octobre

Soccer laurentien en PLSQ

Le Club de soccer de Saint-Laurent (CSSL) a rejoint la section masculine de la Première ligue de soccer du Québec (PLSQ). Il s’agit du plus haut niveau compétitif à l’échelle provinciale.

Le club disputera sa première partie durant le printemps 2022, si le contexte sanitaire le permet.

Les trois directeurs du volet PLSQ du CSSL, Mateo Cabanettes, Rocco Placentino et Andrea Romanelli. / Archives

Le CSSL a rejoint la ligue après avoir soumis sa candidature, faisant état de sa situation financière, de sa structure technique et organisationnelle, du projet sportif et de la qualité des installations sportives.

La PLSQ fait office de troisième division et sert de tremplin vers la Première ligue canadienne et la Major League Soccer.

Avancée pour l’école à Chameran

Saint-Laurent et le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB) ont conclu une entente pour l’aménagement conjoint du terrain vacant à l’angle des boulevards Jules-Poitras et Henri-Bourassa.

Le site verra une école primaire destinée au quartier Chameran. L’accord entre les deux parties autorisera l’arrondissement à bonifier plusieurs installations de l’édifice, avec un usage partagé en dehors des heures scolaires.

Le terrain de la future école. / Google maps

Une bibliothèque publique, un centre communautaire, une salle d’éducation plus vaste: les aménagements souhaités viseront à répondre aux besoins de la couronne enclavée. Le quartier est densément peuplé, mais plusieurs résidents doivent en sortir pour fréquenter écoles et lieux de loisirs.

Début de la collecte

Le projet pilote pour la collecte des matières organiques dans les bâtiments de neuf logements et plus a débuté à Saint-Laurent. Ce sont 35 édifices qui ont reçu un bac brun extérieur de 240 litres, dans le cadre de la première phase de l’implantation progressive.

Les résidents de ces immeubles ont obtenu des récipients de comptoir de sept litres. Une cinquantaine de commerces et industries se sont aussi joints au programme.

Saint-Laurent et VertCité chapeautent ensemble le compostage dans les grands ensembles résidentiels. Une série d’analyses et d’inspections quant à la quantité de matières et l’utilisation réelle des bacs seront entreprises.

La Ville de Montréal planifie établir graduellement la collecte de matières organiques dans tous les grands immeubles de l’île d’ici 2025.

Novembre

Nouveau mandat pour DeSousa

À l’issue du scrutin municipal du 7 novembre, Saint-Laurent a accordé un nouveau mandat à Alan DeSousa. Le maire de l’arrondissement depuis 2001 a remporté 70,2% du vote laurentien.

L’administration laurentienne a retrouvé les visages familiers des conseillers Jacques Cohen et Aref Salem, qui ont obtenu respectivement 64,7% et 68, % des voix des districts de la Côte-de-Liesse et de Norman-McLaren.

C’est un sixième mandat pour l’élu laurentien. / Archives

Succédant aux conseillers Francesco Miele et Michèle D. Biron, Vana Nazarian et Annie Gagnier ont acquis dans le même ordre 59,1% et 61,7% dans les districts de la Côte-de-Liesse et de Norman-McLaren.

Saint-Laurent a enregistré les plus bas taux de participation aux élections municipales parmi les arrondissements de Montréal.

Places subventionnées réclamées

La journée du 10 novembre a eu lieu sous le signe de la grève pour les membres de la Coalition des garderies privées non subventionnées du Québec.

À Saint-Laurent, c’étaient une vingtaine de membres de la garderie Petite école des grandes découvertes qui ont manifesté pour réclamer la conversion de places privées en places subventionnées au taux journalier de 8,50 $.

La manifestation a été tenue par plusieurs éducatrices et clients de la garderie privée. / Archives

La propriétaire de la crèche laurentienne, Jun Kuang, a dû fermer un de ses deux locaux cette année. En plus d’avoir subi une hausse importante des frais de bâtiment et du loyer, Jun Kuang a vu sa clientèle se rétrécir considérablement au fil des ans.