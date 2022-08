Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4: de timides mises à jour des téléphones pliables de Samsung

Samsung a dévoilé le 10 août dernier ses nouveaux téléphones à écran pliables lors de son événement Unpacked, soit les Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4. Très peu de nouveautés au menu, alors qu’on semble vouloir simplement raffiner cette gamme de produits. La faute au manque de concurrence dans cette sphère d’appareils?

Peu de fabricants se sont lancé à pieds joints dans le monde des téléphones intelligents à écran pliables et Samsung domine ainsi ce marché avec ses gammes Z Fold et Z Flip.

Les voici rendus à leur 4e version du Z Fold et la 3e du Z Flip (oui c’est mêlant) et il est à se demander si le manque de concurrence ne fait pas en sorte qu’ils ont ralenti la machine pour cette gamme de produits.

Très peu de nouveautés nous attendent donc avec ces Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4, alors que Samsung semble avoir adopté la stratégie du perfectionnement et du raffinement de produit au détriment de repousser l’innovation.

Les caractéristiques du téléphone Samsung Galaxy Z Fold 4

Débutons par le Samsung Galaxy Z Fold 4 où l’on retrouve pratiquement toutes les mêmes caractéristiques que sur le Galaxy Fold 3.

Quelles sont donc les nouveautés histoire de ne pas nous faire languir davantage?

D’abord, côté robustesse Samsung a renforcé l’écran et les rails permettent de plier et déplier le téléphone.

Ensuite, le GalaxyZ Fold 4 est toujours muni de 3 capteurs photo au verso. Un grand-angle 12 Mpx, un téléobjectif de 10 Mpx (l’an dernier c’était 12 Mpx), puis la nouveauté, un ultra-grand angle de 50Mpx contrairement au 12 Mpx du modèle précédent.

Côté logiciel, on a maintenant une barre de tâches dans le bas de l’écran lorsqu’on ouvre une application afin d’y afficher nos autres applications et ainsi faciliter le multitâche.

Voilà, c’est tout!

Le téléphone Galaxy Z Fold 4 propose maintenant une barre de tâches dans le bas de l’écran pour faciliter le multitâche.

Ah oui, l’autre différence est qu’il est sans surprise muni d’un nouveau processeur et que l’on a maintenant la possibilité de se procurer un modèle avec 1To de stockage alors qu’on était limité à 512Go sur le Z Fold 3.

Autrement, nous avons droit aux mêmes caractéristiques que sur le Z Fold 3.

L’écran de couverture est toujours un écran Dynamic AMOLED 6,2po 120Hz, alors que l’écran principal déplié est tout aussi un Dynamic AMOLED 120Hz, mais de 7,6po.

On a la même quantité de mémoire vive (12Gb de RAM), la même batterie de 4,400 mAh, la même résistance à l’eau avec l’indice IPX8, puis il est toujours compatible avec le S Pen (vendu séparément.

Bref, rien de quoi révolutionner le modèle mis à part d’offrir une meilleure qualité d’image grâce au nouveau capteur photo de 50 Mpx.

Pour les prix, ça débute à 2269$ pour le modèle avec 256Go de stockage, puis 2429$ pour celui avec 512Go.

Les caractéristiques du téléphone Samsung Galaxy Fold 4

Du côté du téléphone à écran pliable Galaxy Z Flip 4, les nouveautés sont encore plus minces…

Le Z Flip a aussi droit à un nouveau processeur, une structure et un écran plus robuste, puis une nouvelle batterie. On passe ainsi d’une batterie de 3300 mAh à 3700 mAh.

Et puis… plus rien, c’est tout.

Le téléphone Galaxy Z Flip 4 de Samsung demeure petit et pratique pour prendre des photos ou faire des appels.

Tout comme la gamme Z Fold, ce Z Flip 4 reprend ensuite les mêmes composants et caractéristiques du Z Flip 3.

Son format plié est toujours aussi petit avec un écran rectangulaire sur le dessus de 1,9po. On y retrouve néanmoins de nouveaux widgets pour accéder plus rapidement à certaines fonctionnalités.

Une fois ouvert, on passe à un écran Dynamic AMOLED de 6,7po avec un taux de rafraichissement de l’image à 120Hz.

Les capteurs photo demeurent les mêmes, soit une caméra frontale de 10Mp, puis deux capteurs à l’arrière: un Ultra-Grand angle de 12Mp et un Grand Angle de 12Mp.

Bref, rien à se mettre vraiment sous la dent bien que la nouvelle batterie et le nouveau processeur aideront à prolonger l’autonomie du téléphone.

Côté prix, ça va osciller entre 1259$ et 1319$ selon si on veut 128Go de stockage ou 256Go de stockage.

