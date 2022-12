Les nouveautés de la mise à jour iOS 16.2 et iPad OS 16.2

Apple a déployé de nouvelles versions de son système d’exploitation pour iPhone et iPad via les mises à jour iOS 16.2 et iPad OS 16.2. On y retrouve un lot de nouveautés pour nos appareils.

Pour terminer l’année 2022 en beauté, Apple propose des nouveautés pour nos iPhone et iPad via sa plus récente mise à jour.

Voici les principales à savoir.

Les principales nouveautés de la mise à jour 16.2

Freeform

Une nouvelle application débarque sous le nom de Freeform. Elle permet de créer des tableaux blancs pour nos sessions de remue-méninges (brainstorming). Plusieurs personnes peuvent ainsi collaborer en temps réel.

Apple Music String

Vous aimez le karaoké et êtes abonné à Apple Music? Vous serez content d’apprendre qu’Apple Music intègre maintenant une fonction karaoké via son service string!

Lire la chronique complète sur Apple Music String

Personnalisation de Always On

Il est maintenant possible de personnaliser ce qui est affiché à l’écran de notre iPhone 14 lorsqu’on active le mode Always Opn.

2 nouveaux widgets

La mise à jour offre deux nouveaux widgets pour veiller sur notre santé. Il y a d’abord le widget : Sommeil pour suivre nos nuits, puis: Traitements pour nous rappeler quand prendre nos médicaments.

De nouvelles mesures de sécurité

Apple a également renforcé la sécurité pour deux de ses services, soit AirDrop et iCloud.

Dans le cas de AirDrop, notre appareil n’est plus détectable en permanence lorsqu’on veut envoyer un fichier. On peut choisir d’être visible pendant seulement 10 minutes.

Concernant iCloud, Apple offre le chiffrement de bout en bout lorsqu’on y importe nos fichiers. Le hic c’est que cette option est pour le moment réservée aux Américains.

L’application Maison améliorée

L’application pour gérer nos appareils domotiques a été revue et corrigée afin d’être plus facile à utiliser.

Comment faire la mise à jour 16.2

Pour installer la mise à jour iOS 16.2 ou iPad OS 16.2, on doit: