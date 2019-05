Simon Leduc: «Je suis un optimiste radical»

Le cœur de Simon Leduc balance à gauche et il ne s’en cache pas. Dans son premier roman, L’évasion d’Arthur ou La commune d’Hochelaga, l’ex-leader des groupes punk La descente du coude et Suck la marde déclare son amour pour les personnes marginalisées qui font vibrer le quartier d’Hochelaga avec une grande dose de tendresse, d’humour et de singularité.

Simon Leduc connaît Hochelaga comme le fond de sa poche. Pendant une dizaine d’années, il a habité autour de différentes stations de la ligne verte à l’est de Papineau. «Je connais vraiment l’est de l’île!» lance-t-il en riant.

Il allait donc de soi pour l’ex-musicien de carrière devenu prof de littérature au Collège Montmorency de faire d’Hochelaga-Maisonneuve (et non d’HoMa) le théâtre de son premier roman.

Au cœur de ce bouquin à la forme éclatée se trouve Arthur, jeune garçon distrait et discret qui a «de la graine de “pas d’allure”», aux dires d’un policier qui est sur son cas. Dans la cour de l’école des Saints-Desseins, il se réjouit de trouver de la crème glacée au fudge en creusant dans la neige, mais il déchante quand les RJ, «une espèce prédatrice qui vit en meute de trois», veulent lui casser la gueule.

En fuyant ces trois petits bums, il entre par hasard dans une école désaffectée où Choukri/Barbe bleue, un homme schizophrène, a établi ses quartiers. Ce dernier est le premier résidant de ce qui deviendra la commune d’Hochelaga.

«Quand je retourne dans ces rues, je revois bien des affaires. C’est un quartier habité de souvenirs pour moi», relate Simon Leduc, qui vit désormais à Longueuil.

Les personnages plus grands que nature qui peuplent Hochelaga l’ont fortement inspiré. Comme ce voisin qu’il a eu sur la rue Dézéry. «C’est un gros bonhomme, se souvient-il. La première fois qu’on l’a vu, ma blonde et moi, il fumait dans sa Cadillac et il nous a dit d’une grosse voix un peu menaçante: “Hey, hey, toé! Tu veux-tu un chat?”… On se fait plein d’images de ce quartier. Quand on y habite, on réalise qu’il y a une part de vérité, mais qu’il faut aller au-delà des stéréotypes.»

«J’ai souvent des idées “champ gauche”, mais je crois fondamentalement en nos moyens de réaliser des choses qui semblent­ impossibles. Donc oui, je suis un optimiste radical!» Simon Leduc, auteur

C’est précisément ce qu’il a fait en imaginant la galerie de personnages hauts en couleur, auxquels on s’attache drôlement, qui habitent son roman: les RJ et Choukri, susmentionnés, mais aussi Anne et Pierre, les parents d’Arthur, le délinquant Styve Taillefer, la sergente Lemire et l’agent Richer.

Tous en arrachent, mais tous tentent tant bien que mal d’améliorer leur sort. «C’est leur génie! s’enthousiasme l’auteur. C’est ce que je trouve intéressant. Moi, je viens d’un milieu d’intellectuels, où on réfléchit et où on rationalise. Je suis fasciné par les gens qui se débrouillent avec leurs mains et qui arrivent à m’expliquer des choses avec les moyens qui sont les leurs. Il y a beaucoup à apprendre d’eux.»

Au fil des chapitres, ces personnages marginaux s’échangent le rôle de narrateur, pour le plus grand plaisir des lecteurs qui peuvent ainsi vivre les péripéties hors du commun d’Arthur et des communards à travers une pluralité de points de vue.

Ce procédé narratif a également amusé Simon Leduc. «Ça m’empêche de m’ennuyer quand j’écris! lance-t-il. Et je trouve vraiment plus cool de voir les RJ, ces bibittes, du point de vue d’une chauffeuse de bus, comme c’est le cas dans un chapitre. C’est bien plus intéressant que s’ils parlaient d’eux-mêmes, parce qu’ils ne se voient pas aller.»

La présence de plusieurs narrateurs correspond aussi à la volonté de la commune d’avoir une voix collective. «Ça dit que, finalement, l’histoire appartient à plein de monde», soutient celui qui a jadis fréquenté des milieux militants.

Toujours pour éviter l’ennui lors de la rédaction de son ouvrage, qui s’est échelonnée sur quatre ans, Simon Leduc a joué avec la forme des chapitres. Dans l’un d’eux, les notes de bas de page sont plus longues que le texte principal, dans un autre, on peut lire un collage de notes «laissées en divers endroits sur divers supports pour diverses raisons».

«Ce n’était pas quelque chose de prémédité, je ne me suis pas dit: “Je voudrais cette forme éclatée”, explique-t-il. Ça s’est mis en place avec le temps. En plus, je parle du déficit d’attention dans le roman. Je n’ai pas de diagnostic, mais je ne serais pas étonné… En tout cas, mon enfant en a un, et je me dis que ça ne vient pas de nulle part! Donc, j’avais besoin de ça.»

Poésie hochelagaise

En se glissant dans la peau des personnages-narrateurs, Simon Leduc a sorti de leur imaginaire des bijoux de métaphores, notamment : «L’hiver est plus poudré qu’une horde de Hells»; «On est sortis des égouts comme une bière chaude trop brassée»; «Il était blême comme une sauce à Kraft Dinner faite avec de l’eau.»

Cette poésie qui reflète les conditions socio-économiques des personnages fait souvent rire, mais elle transmet surtout l’affection que l’auteur éprouve pour ses personnages. «La poésie, c’est fait avec les moyens qu’on a. Les RJ, en quelque part, sont de super poètes sans en être conscients.»

Si de nombreuses images font sourire dans L’évasion d’Arthur…, d’autres touchent droit au cœur. Comme cette description d’une intervenante de la DPJ: «Dans son visage se confondent des années de cigarettes consumées dans une détresse tranquille.»

Lui-même fils de travailleurs sociaux, Simon Leduc a côtoyé de près ce milieu difficile dans sa jeunesse. «Mes parents ont eu de belles carrières, mais j’ai vu des gens en arriver à prendre les traits de ceux qui sont dans la misère à force de vouloir les aider. C’est tellement humain. Cette image, c’est ce que ça dit.»

Dans cet Hochelaga hyper réaliste­, avec ses anars, ses itinérants, ses intervenants et ses policiers, l’auteur saupoudre une pincée de magie au fur et à mesure que la commune prend de l’ampleur. Ainsi, le mois de mars s’éternise, on joue au golf sur les glaces du fleuve et on se promène comme si de rien n’était dans le réseau d’égouts de la métropole.

«Ça se peut!» lance à la blague Simon­ Leduc, qui assume totalement les invraisemblances de son récit. «C’est sûr que je twiste bien des affaires, mais un roman, c’est ce que ça permet. L’idée est de donner aux lecteurs la possibilité d’y croire.»