«Les Boys» vont fêter leurs 25 ans avec un nouveau film

Les Québécois retrouveront Les Boys au cinéma en 2022 avec un nouveau long métrage. L’agence de création et de production ComediHa! l’a promis mercredi, alors qu’elle vient d’acquérir la franchise à succès.

«C’est avec beaucoup de fébrilité et de fierté que je collaborerai avec l’équipe de ComediHa! sur les projets futurs concernant Les Boys. Ce fut bien entendu la plus grande aventure professionnelle de ma vie, et je suis très touché de pouvoir souligner prochainement le 25e anniversaire de la marque!» a ainsi déclaré Richard Goudreau, qui en est le producteur depuis 1997.

Les Boys compte cinq films et une série télé de cinq saisons. La popularité de cette bande de hockeyeurs «tout-croches», menée par Bob (Marc Messier) et Stan (Rémy Girard), ne s’est jamais tarie. Il s’agit même de la plus grande réussite du cinéma dans la province avec près de 25 M$ récoltés au box-office, devant Titanic.

«Les Boys ont conquis le cœur des Québécois depuis plusieurs générations et c’est un tout nouveau chapitre qui s’annonce pour la marque! Le 25e anniversaire permettra de poursuivre cette belle aventure, que nous comptons bien faire traverser les frontières et atteindre un nouveau public, en plus de combler ses fidèles adeptes!», a ajouté Sylvain Parent-Bédard, président fondateur de l’agence.

En effet, ComediHa! a aussi annoncé que Les Boys sera adapté en France et aux États-Unis.