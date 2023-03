Quoi faire à Montréal le week-end du 1er et 2 avril?

Métro vous propose des activités pour tous les goûts afin de passer d’agréables moments en famille, entre amis et en solo.

Le party incontournable du monde brassicole québécois est de retour

Après une pause de deux ans, la Cuvée vous propose de découvrir le meilleur des alcools québécois allant des bières aux vins en passant par les spiritueux et les cidres, le tout en musique avec DJ 45-RPM. C’est l’occasion de tester des produits rares et pour la plupart en exclusivité. Samedi, Lady Joséphine fera monter la température à 23h avec son spectacle burlesque.

Salon 1861

Coup d’envoi le 30 mars. Samedi, de 16h à 1h



Gala Dynastie: l’excellence des communautés noires à l’honneur

Depuis 2017, le Gala Dynastie récompense des personnalités issues des communautés noires dans les domaines des arts, de la culture et des médias. La remise des prix aura lieu lors de la soirée culture, animée par l’humoriste Preach. Treize statuettes, en plus d’un prix hommage, seront remises aux artistes. À 18h, le public sera invité à défiler sur le Black Carpet diffusé en direct sur la page Facebook de l’événement.

Théâtre Maisonneuve

Samedi, à 19h30



Un mariage bohème pour sortir de l’ordinaire

Ça y est, vous avez dit OUI. Il est grand temps d’organiser votre mariage selon le thème choisi. Envie d’une fête non traditionnelle? Le Festival Cœur Bohème se spécialise dans les mariages boho et modernes. De nombreux artisans vous aideront notamment à choisir le lieu de vos rêves, votre traiteur ou encore votre photographe pour célébrer le plus beau jour de votre vie.

Entrepôt Dominion

Dimanche, de 11h à 17h



Le mythe de la femme noire présenté aux Ciné-rencontres interculturelles

Les Ciné-rencontres interculturelles, qui reviennent pour une deuxième édition, présentent une série de films et documentaires visant à sensibiliser la population à la diversité ethnoculturelle. Parmi les projections, Le mythe de la femme noire sera diffusé samedi au Multi-CAUS Verdun. La comédienne et réalisatrice Ayana O’Shun y montre trois stéréotypes tenaces entourant la femme noire.

Plusieurs cinés

Jusqu’au 3 avril

Projection Le mythe de la femme noire: samedi à 11h, et dimanche à 14h, au Multi-CAUS Verdun



Virée shopping de chocolats locaux pour Pâques

Difficile de résister à la tentation… Cette année encore, on se fera plaisir parmi les œufs, poules, lapins et autres douceurs. Il y en aura pour tous les goûts et les budgets: du coffret découverte avec lapin, duo de guimauves, écorce de chocolat au lait et riz soufflé + tablette de caramel fleur de sel jusqu’à la boîte Poulailler incluant trois poules chocolatées garnies d’un crémeux praliné à la noisette.



Un scénario sardonique à l’humour noir dans Beau gars

Dans cette pièce, les femmes s’approprient sans aucune honte tous les rôles de pouvoir. Les trois narratrices — Oumy Dembele, Marie Bernier et Cynthia Wu-Maheux — s’amusent avec un plaisir sadique à inverser les rôles stéréotypés hommes-femmes. À leurs côtés, un gars-objet leur fait office d’esclave. Les trois amies commentent avec humour les univers de films et de séries télévisées.

Centre du Théâtre d’Aujourd’hui

Depuis le 14 mars. Samedi, à 15h



Dernier week-end pour le Happening gourmand

Plusieurs restaurants du Vieux-Montréal vous offrent des plats à petits prix dans le cadre de la 15e édition du Happening gourmand. Une dizaine d’établissements participent à cet événement et proposent des menus en table d’hôte 3 services. Une envie de poissons et de fruits de mer? Direction le Kyo Bar Japonais pour ses sushis et Pincette pour son bar à homards.

Plusieurs établissements dans le Vieux-Montréal

Jusqu’à dimanche



Apprendre à vos enfants les bases de la programmation

Voici une façon amusante et ludique pour les enfants de découvrir le monde du codage. Dans le cadre de cet atelier gratuit, ils apprendront à créer un lapin virtuel à l’aide de Scratch. Cette plateforme, dotée d’une interface visuelle simple, a été développée spécialement pour les jeunes de 8 à 16 ans. Des heures de plaisir!

En ligne via Zoom (sur inscription)

Dimanche, à 14h30.

