Quoi faire à Montréal le week-end du 17 et 18 juin?

Métro vous propose des activités pour tous les goûts afin de passer d’agréables moments en famille, entre amis et en solo.

La frénésie de la F1 s’empare de Montréal

Le Festival Grand Prix sur Crescent est l’événement incontournable pour ceux et celles qui veulent se plonger dans l’ambiance électrique de la F1. De nombreuses animations sont au programme parmi lesquelles le traditionnel défi d’arrêt aux puits et les compétitions de simulateur de course. L’occasion également de rêver et d’admirer la brochette de voitures de luxe, tout en écoutant Karl B, Shortcut, Vibz Band, Derek Falls et bien d’autres artistes.

Envie de vivre les sensations d’un pilote de F1? Il sera possible de frissonner grâce à un simulateur de course, disponible à l’espace Grand Prix du Centre Eaton. Vous pourrez également participer au Velorace, qui combine cyclisme, course et F1. Côté plaisirs culinaires, des plats spéciaux seront également à votre disposition au Time Out Market.

La deuxième édition de l’événement Maxim Grand Prix Party, à la Gare Windsor, fait partie des nombreuses soirées organisées dans le cadre du Grand Prix. Préparez-vous samedi à danser toute la nuit avec DIPLO, Francis Mercier accompagné de Kiesza, DJ Ruckus, Sam Blacky, Diamond Cafe et Kaitlin Hawayek. Les invités des lounges VIP pourront déguster les bouchées du chef Antonio Park.

Un nouveau festival de cuisine de rue vietnamienne

Que de tentations! Il sera difficile de faire un choix entre les Bánh Mì, dumplings, nouilles sautées, boules de crevettes sur bâtons de canne à sucre, poissons grillés de toutes sortes, sans oublier les traditionnels thés aux perles. La première édition de Cho Dêm MTL vous fera découvrir la culture vietnamienne à travers sa gastronomie, son artisanat et ses spectacles avec notamment DJ Mystere, Mando et Dj Oji.

Bassin Peel

Jusqu’à dimanche, de 12h à 22h

Pour plus d’infos, c’est ici.

Première édition des Lumières de Saint-Michel

Cirque, concerts, DJs et grand défilé nocturne, voilà ce qui vous attend dans le cadre des Lumières de Saint-Michel, événement festif organisé par la TOHU. L’occasion d’admirer samedi soir les lanternes fabriquées par les citoyens lors de la parade lumineuse. Dimanche, le spectacle de magie La mystérieuse école sera présenté sous le chapiteau L’Escapade.

Différents lieux

Jusqu’à dimanche

Pour la programmation, c’est par ici.

Lancement d’un nouveau festival érotique

Dans le cadre du Festival Jouissif, vous aurez la possibilité d’assister à plusieurs ateliers, tout en découvrant les produits d’une quarantaine d’artistes. Samedi soir, place à une soirée sexy qui sera animée par Sasha Baga et rythmée par les sons de DJ Sam de Queen and Queer.

Samedi et dimanche, activités à partir de midi

Bain Mathieu

Pour la programmation, c’est par là.

Aménager votre balcon en un sublime jardin

L’espace potager des Jardins nourriciers de l’avenue du Mont-Royal est de retour. En collaboration avec Cultiver Montréal, de nombreux ateliers sur l’agriculture urbaine seront donnés par des professionnels. Samedi, vous apprendrez comment faire pousser des plantes comestibles sur votre balcon.

Entre les rues Fabre et Garnier

Samedi, à 15h30

Pour plus d’infos, c’est par là.

Grand plongeon dans le monde fascinant des illusions

Envie de perdre la tête? Vous ne devriez pas être déçus avec les 70 installations du Musée des illusions comprenant des effets d’optique, hologrammes et pièces interactives. Parmi les expériences, vous marcherez sur une passerelle alors qu’un cylindre en mouvement s’activera autour de vous. Il sera alors difficile de garder l’équilibre en traversant la pièce.

54, rue Saint-Antoine Ouest

De 10h à 21h

Pour plus d’infos, c’est ici.

Une expo de collage pour la bonne cause

Québec Collage présente son exposition collective intitulée Au-delà. Les œuvres ont été réalisées par des professionnels et des amateurs, à la suite d’un appel lancé au public. Vous pourrez acheter certaines créations, dont l’argent récolté permettra d’offrir des coupes de cheveux à des personnes dans le besoin.

Galerie Coups de pinceaux Coups de ciseaux

Jusqu’au 23 juin. Samedi, de 12h à 15h

Pour plus d’infos, c’est par là.

La Corriveau, de sorcière à femme

Couronnée de succès l’été dernier à Joliette, la pièce La Corriveau – La soif des corbeaux est enfin présentée au public montréalais. L’histoire est celle de Marie-Josephte Corriveau, condamnée par une cour martiale britannique en 1763. Cette jeune mère, qui a avoué avant de mourir avoir tué son second mari, était probablement une femme victime de violence conjugale.

Monument-National

Samedi, à 20h

Pour réserver, c’est ici.

Le plein de produits locaux au marché Masson

Producteurs et artisans locaux vous feront découvrir leurs produits dans le cadre de cette nouvelle édition du marché Masson. Organisé par la SDC Promenade Masson, cet événement proposera également des prestations musicales, de la danse, des sculptures de ballons et une station de maquillage.

Pour plus d’infos, c’est par là.

Parc Pélican

Samedi, de 11h à 16h