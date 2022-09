La Semaine Mode de Montréal s’éclate

La Semaine Mode de Montréal est de retour du 19 au 25 septembre. Loin du glamour et des paillettes qui définissent les autres fashion weeks de la planète, l’organisme mmode, qui gère désormais l’événement, a misé sur une programmation «éclatée» dans tous les sens du terme.

Quand on pense semaine de la mode, à Paris, à New York ou à Milan, on a en tête les défilés haute couture, les tenues luxueuses et les podiums prestigieux. Mais ici, depuis qu’elle est passée sous la responsabilité de l’OBNL mmode, la Grappe métropolitaine de la mode, la Semaine Mode de Montréal semble avoir pris une autre trajectoire.

«On n’est pas une semaine de la mode comme dans les autres villes, confirme le directeur de mmode Mathieu St-Arnaud Lavoie. On se veut avant tout une semaine de la mode inclusive, accessible, diversifiée et éclatée.»

La mode partout

Le pari? Faire vivre l’événement dans tous les lieux qui font partie de l’industrie de la mode, et non dans un lieu unique comme lors de ses éditions pré-2012. Ateliers, boutiques, écoles de mode, manufactures, salles de montre, la Semaine Mode de Montréal veut être partout où les acteurs du milieu se trouvent.

«On a mis en œuvre plus de 150 initiatives, à Montréal et au Québec, afin d’inciter le public et les gens de l’industrie à se déplacer pour rencontrer et encourager l’écosystème de la mode, qui génère 40 000 emplois à travers la province», souligne Mathieu St-Arnaud Lavoie.

Dans les prochaines années, mmode aimerait faire connaître la Semaine Mode de Montréal encore davantage pour rayonner partout en ville, sur le même modèle que Montréal en lumière ou MTL à table.

En attendant, pour celles et ceux qui, comme nous, auraient un peu de mal à s’y retrouver, le directeur de mmode renvoie vers la programmation complète présentée sur le site web de l’événement.

On y retrouve notamment des visites d’ateliers, des boutiques pop-up, des conférences – notamment une sur la mode responsable –, des ventes exclusives et tout de même un défilé, qui aura lieu le jeudi 22 septembre à La Baie, et qui regroupera près d’une quinzaine de créateur.trice.s d’ici.