Comment empêcher pour de bon Google de suivre notre localisation

Une enquête de l’Associated Press démontre que Google continue d’amasser des données sur notre localisation même si nous lui en refusons l’accès. On vous explique comment désactiver la fameuse fonction cachée sur iOS et sur Android, celle qui fait en sorte que tous nos déplacements sont scrutés depuis notre téléphone.

Oh que Google aime ça collecter des données. Nos recherches, nos activités sur des applications, les vidéos qu’on regarde sur YouTube, notre localisation et bien plus sont compilés par la firme californienne.

Si toute cette collecte d’informations engendre un débat éthique sur l’utilisation des données, ce débat atteint un autre niveau quand c’est rendu que ces informations sont récoltées même si l’on refuse.

Google nous suit à la trace

L’enquête de l’Associated Press démontre ainsi que Google collecte nos informations de localisation même si l’on désactive l’historique de position sur son compte Google.

En désactivant l’historique de position, cela devrait logiquement nous prémunir contre toutes collectes d’informations. Or, ce n’est pas tout à fait le cas, puisque des applications de Google comme Google Maps et Google Search continueraient de récolter les précieuses informations.

Pour les fans d’Apple qui auraient envie de se réjouir trop vite et de se moquer de nouveau du système permissif d’Android, sachez que vous n’êtes pas non plus à l’abri. Ce sont tant les utilisateurs d’Android que d’Apple qui sont touchés par cette révélation, soit un peu plus de 2 milliards de personnes!

Désactiver pour de bon la géolocalisation de Google

La première chose à faire pour vraiment empêcher Google de nous suivre est de désactiver l’historique de position.

Pour ce faire, on doit :

Aller dans Paramètres , puis sélectionner Google ;

, puis sélectionner ; Cliquer sur Gérer votre compte Google ;

; Aller dans Données et confidentialité ;

; Appuyer sur Historique des positions ;

; Désactiver l’historique des positions.

La marche à suivre pour désactiver l’historique de position sur un téléphone Android.

« Oui, mais François, tu dis que même en désactivant ça Google peut encore nous suivre! » En effet, mais ceci n’est que la première étape.

La seconde consiste à désactiver une fonction quelque peu cachée dans les paramètres de confidentialité de notre compte intitulé : Activité sur le Web et dans les applications.

C’est cette fonction qui fait en sorte que Google continue d’amasser des informations, alors que celle-ci lui permet d’enregistrer des informations relatives à l’utilisation que l’on fait des applications Google.

Pour la désactiver sur un ordinateur il faut :

Se connecter à son compte Google sur un navigateur;

Sélectionner l’option Gérer votre compte Google ;

; Sélectionner Données et vie privée ;

; Appuyer sur Faire un Check-up Confidentialité ;

; Cliquer sur Vérifiez vos paramètres « Activité sur le Web et les applications » ;

; Désactiver la fonction Activité sur le Web et les applications.

Vous pouvez également y accéder directement en cliquant ici. Sur un téléphone, ce sont les mêmes directions que pour l’historique de position, alors que vous verrez plus bas un onglet Gérer vos commandes d’activité.

Une fois ces deux fonctions désactivées, vous devriez être hors des griffes de Google. Pour en avoir le cœur net, vous pouvez consulter la page myactivity de Google pour voir les informations que collecte Google.

