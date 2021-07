Situation difficile pour les musiciens professionnels

Plus de quatre musiciens professionnels sur dix éprouvent toujours des difficultés financières et considèrent leur situation comme difficile, révèle un sondage de La Guilde des musiciens et musiciennes du Québec (GMMQ), publié le 14 juillet.

Le domaine des arts rouvrent peu à peu depuis plus de 3 mois mais les effets positifs sur la situation des musiciens professionnels tardent à se concrétiser.

«Depuis la réouverture des salles le 26 mars dernier, seulement 12% des musiciens sondés considèrent leur situation professionnelle satisfaisante. 44% d’entre eux la qualifient d’être en voie de s’améliorer, tandis qu’elle est difficile pour 44% d’entre eux.» Sondage de La Guilde des musiciens et musiciennes du Québec (GMMQ)

Toutefois, des programmes d’aides ont été créés pour compenser les périodes de vache maigres qu’ont subi les musiciens à cause de la pandémie mais le GMMQ constate que les aides ne parviennent que peu jusqu’aux musiciens.

«84% des musiciens professionnels sondés ont subi une perte de rémunération liée à une annulation de spectacle due à la crise sanitaire. Seulement 29% ont reçu une compensation, et dans cette part, 16% estiment que les sommes reçues ont compensé adéquatement leurs pertes. Nous sommes toutefois conscients qu’il reste des sommes à distribuer dans ces programmes, et que plusieurs musiciens attendent toujours d’être compensés.» La Guilde des musiciens et musiciennes du Québec (GMMQ)

La GMMQ se désole que plusieurs musiciens ont été laissés en plan parce que leurs spectacles n’étaient pas éligibles aux programmes d’aide. «18% des personnes sondées ont reçu de l’aide directe par le biais de fondations charitables (Fondation des Artistes, Fonds Jean-Carignan, Unison) ou du Fonds d’urgence du ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCCQ).»

Deux programmes à la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) et au Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), visaient à compenser les pertes de certains spectacles reportés ou annulés entre le 1er octobre 2020 et le 31 août 2021

Inquiétudes à venir pour les musiciens

L’automne devrait ressembler à une saison d’inquiétude pour les musiciens professionnels. Alors que 36% des personnes sondées reçoivent actuellement la prestation canadienne de relance économique (PCRE), cette aide va prendre fin le 25 septembre prochain.

La GMMQ se dit favorable à la prolongation d’une aide, quelle qu’elle soit: «Dans un contexte incertain où les engagements tardent à revenir, et où les salles sont encore soumises à d’importantes restrictions sanitaires, la GMMQ est favorable à une forme d’aide fédérale et/ou provinciale qui continuerait à soutenir les travailleurs des arts de la scène après la fin de la PCRE, le temps que le secteur des arts de la scène reprenne son souffle».

La mise en place d’une assurance-emploi pour les travailleurs autonomes et artistes est aussi mise en avant par la GMMQ.

La Guilde des musiciens et musiciennes du Québec (GMMQ) a sondé les musiciens professionnels afin de savoir si leur situation professionnelle et financière s’améliorait. Le sondage a été mené auprès de 507 musiciens professionnels, entre le 6 et le 14 juillet 2021.