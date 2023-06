Ariane Roy, Lumière et Marilyne Léonard en lice pour le prix Félix-Leclerc

Ariane Roy, Lumière et Marilyne Léonard comptent parmi les huit artistes québécois.e.s en lice pour le prix Félix-Leclerc de la chanson 2023, remis par les Francos de Montréal. Les côtoient Choses Sauvages, Greg Beaudin, Lou-Adriane Cassidy, Original Gros Bonnet et Thaïs.

En cette journée d’ouverture de sa 34e édition, les Francos de Montréal a dévoilé les huit artistes québécois.es en lice pour le prix Félix-Leclerc de la chanson 2023. Il s’agit cette année d’Ariane Roy, Choses Sauvages, Greg Beaudin, Lou-Adriane Cassidy, Lumière, Marilyne Léonard, Original Gros Bonnet et Thaïs.

La personne lauréate sera révélée lors d’une remise de prix qui aura lieu durant le festival qui anime le Quartier des spectacles jusqu’au 17 juin.

Elle sera invitée à présenter sa musique outre-Atlantique en prenant part aux Francofolies de La Rochelle, mégafestival de musique français qui décerne le prix en partenariat avec les Francos de Montréal. Le ou la lauréat.e obtiendra en outre des bourses de la SOCAN et du Groupe Éditorial Musinfo.

Le prix Félix‑Leclerc de la chanson est également décerné en France, et le ou la lauréat.e sera convié.e à participer aux Francos de Montréal l’an prochain.

Cette récompense, créée en 1996 par la Fondation Félix-Leclerc en collaboration avec les Francos de Montréal, soutient le développement d’artistes québécois.es et français.es dont la carrière est en plein essor. Il vise ainsi à stimuler la création chez les auteur.trice.s-compositeur.trice.s-interprètes en émergence et à favoriser la production et la diffusion de la chanson francophone.

Le jury québécois, composé cette année de Catherine Pogonat (Radio-Canada, ICI Musique), Marc-André Mongrain (Sors-tu.ca), Elise Jetté (journaliste indépendante), Philippe Papineau (Le Devoir) et Dominic Tardif (La Presse), évaluera les huit artistes d’ici selon ces critères: originalité et qualité des textes et de la musique, pertinence de la démarche créative, potentiel de développement d’une carrière sur les plans national et international ainsi que contribution au renouvellement de la chanson francophone.