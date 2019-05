Le chantier Davie est confiant d’obtenir la construction de deux traversiers

Le chantier maritime Davie est pressenti par Ottawa pour la construction de deux traversiers destinés à la côte Est du pays, mais déjà sa direction se dit confiante que l’affaire est dans le sac.

Le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, a annoncé vendredi que le gouvernement Trudeau s’apprête à émettre un «préavis d’adjudication de contrat (PAC) exprimant son intention de conclure un marché avec le Chantier Davie de Lévis en vue de la construction de deux nouveaux traversiers pour Transports Canada».

Ce type de démarche signifie dans les faits qu’Ottawa a l’intention de conclure un contrat avec Davie, mais donne 15 jours aux autres fournisseurs pour présenter un dossier en vue d’obtenir le contrat en question.

Or, la politique maritime du Canada prévoit que les navires achetés par le gouvernement fédéral soient construits au pays et Ottawa indique, dans l’annonce de vendredi, que son analyse de l’industrie l’a amené à conclure «que le chantier Davie était l’unique chantier naval canadien connu ayant la capacité, l’expérience récente et la maîtrise nécessaires pour construire ces traversiers dans les délais prescrits».

Le vice-président de Davie, Frederick Boisvert, a confié en entrevue avec La Presse canadienne que la direction considère ce contrat comme un fait accompli alors que les deux autres chantiers navals majeurs, le chantier Seaspan de Vancouver et le chantier Irving à Halifax, sont débordés de commandes pour des navires militaires octroyés par le gouvernement conservateur précédent, dont aucun n’a été livré à date.

Le chantier de Lévis, le plus important au Canada, avait été ignoré lors de l’octroi de ces contrats, soit un total de 21 navires de combat — octroyés au chantier néo-écossais — et sept navires à vocation scientifique, de soutien militaire et un brise-glace polaire — octroyés à Seaspan — des contrats totalisant plusieurs dizaines de milliards de dollars.

Les deux traversiers doivent remplacer le NM Madeleine, qui assure la liaison entre les Îles-de-la-Madeleine et Souris, à l’Île-du-Prince-Édouard, et le NM Holiday Island, qui relie Wood Islands, à l’Île-du-Prince-Édouard, à Caribou, en Nouvelle-Écosse. Ces deux navires approchent la fin de leur durée de vie utile.

La construction de ces deux navires avait été annoncée dans le dernier budget fédéral. Elle devrait fournir du travail à plusieurs centaines de personnes durant de nombreuses années. Le coût de ces navires n’est pas encore connu et sera fonction des spécifications requises.

Pierre Saint-Arnaud, La Presse canadienne