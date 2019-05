La Danoise Caroline Wozniacki est éliminée d’entrée de jeu à Roland-Garros

PARIS — Caroline Wozniacki a connu une première manche parfaite à ses débuts à Roland-Garros mais elle s’est rapidement essoufflée face à une adversaire qui n’avait jamais gagné un match à un tournoi du Grand Chelem.

Offrant une performance à l’image de sa saison difficile, Wozniacki, ancienne no 1 mondiale et championne des Internationaux d’Australie l’année dernière, s’est inclinée dès le premier tour à Roland Garros (0-6, 6-3, 6-3) aux dépens de la Russe Veronika Kudermetova, classée 68e au monde.

«Ce n’est certainement pas le meilleur match de ma vie», a reconnu Wozniacki, 13e tête de série, qui n’a totalisé que 15 coups gagnants comparativement à 40 pour Kudermetova.

Cette contre-performance prolonge l’actuelle séquence de Wozniacki à quatre défaites et son palmarès en 2019 est désormais de 9-8.

Une autre ancienne championne en Grand Chelem a été contrainte à l’abandon, lundi. Petra Kvitova, double championne à Wimbledon, s’est retirée du tournoi à cause d’une blessure à l’avant-bras.

La gauchère a précisé que son bras la gênait depuis un certain temps et que dimanche, à l’entraînement, «j’ai soudain ressenti la douleur».

«Je suis allée passer un test de résonance magnétique et, oui, malheureusement, j’ai une déchirure à l’avant-bras, ce qui n’est pas terrible», a expliqué Kvitova, qui espère être rétablie à temps pour le début de Wimbledon, le 1er juillet.

Dans d’autres matchs du tableau féminin, l’Allemande Julia Goerges s’est inclinée 7-5, 6-1, aux mains de l’Estonienne Kaia Kanepi. La Néerlandaise Kiki Bertens, no 4, l’Australienne Ashleigh Barty, no 8, et la Britannique Johanna Konta, no 26, figure parmi les têtes de séries qui ont franchi avec succès le premier tour.

Difficile début de saison

La préparation de Wozniacki en vue du tournoi parisien a été contrariée par une blessure au mollet gauche — qu’elle avait enveloppé d’un épais bandage lundi — mais elle a expliqué que cela n’a pas été un facteur contre son adversaire de 22 ans. La Danoise a également ajouté qu’elle n’était pas ennuyée par sa polyarthrite rhumatoïde, une maladie auto-immune pouvant causer des douleurs et un gonflement du poignet et d’autres articulations.

«J’ai très bien joué à la première manche. J’ai joué de manière agressive. J’ai joué comme je le voulais. Et ensuite, je pense qu’elle a eu beaucoup de chance au début de la deuxième manche et a profité des occasions qu’elle a eues, a dit Wozniacki. Et puis je pense que j’ai juste manqué un peu de jus à la fin.»

Elle n’a commis que trois fautes directes à la première manche, mais 18 lors des deux suivantes.

Wozniacki n’obtient pas les résultats auxquels elle est habituée. Elle s’était qualifiée pour les quarts de finale et le quatrième tour à Paris au cours des deux dernières années.

«Vous voulez gagner, être compétitive, vous travaillez fort et vous voulez voir des résultats. Ça n’a donc pas été une bonne année pour moi jusqu’à présent. Et je vais essayer de travailler dur et tenter de renverser la vapeur. Pour l’instant, je ne peux rien changer aux six premiers mois de la saison. J’ai eu de bonnes semaines où je me sentais très bien, puis d’autres où j’ai été malade ou blessée, a-t-elle poursuivi.

«Je dois juste essayer de rester positive, et de toute évidence, il n’est pas aussi facile de le rester lorsque les choses ne se passent pas comme prévu.»

Howard Fendrich, The Associated Press