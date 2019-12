2019 dans le rétroviseur

Que ce soit en matière de transport, de faits divers, de politique, de sports et de vie communautaire, l’actualité 2019 a été riche en événements et dossiers à Montréal-Nord. Pour notre revue de l’année, nous avons choisi deux nouvelles par mois. Survol.

Janvier

Des organismes moins financés

Le centre des jeunes l’Escale dévoile une étude qui démontre que Montréal-Nord reçoit moins de subventions provinciales pour ses organismes communautaires que d’autres arrondissements, pourtant dans la même situation de pauvreté. En septembre 2019, une deuxième étude commandée par l’administration nord-montréalaise a fait le même constat.

De l’aide pour les victimes de violences sexuelles

L’organisme Halte-Femmes lance un groupe de soutien aux femmes victimes d’agressions sexuelles, le premier à Montréal-Nord, qui connait pourtant l’un des plus haut taux de dénonciations. Mandaté à l’origine pour les violences conjugales, l’organisme a souhaité répondre au manque de service de proximité dans l’arrondissement.

Février

Un architecte paysagiste réputé

L’arrondissement annonce qu’il fera appel à Claude Cormier, l‘architecte paysagiste ayant créé les boules multicolores emblématiques du Village, pour le réaménagement du quartier nord-est, l’un des plus pauvres au Canada. L’urbaniste ne souhaite rien de moins que de «redonner de la joie» au secteur.

Un hiver rude marqué par les plaintes

En février, l’arrondissement avait reçu trois fois plus de plaintes concernant le déneigement et les trottoirs glissants. En effet, la saison froide avait été particulièrement rude, rendant le déneigement et le déglaçage difficile. À la mi-février, les équipes avaient déjà effectué 31 sorties sur les trottoirs. Normalement, elles en font 30 en un hiver complet.

Mars

La neige cause des dommages

En une semaine, deux toits de bâtiments industriels se sont effondrés sous le poids de la neige. Au total, une vingtaine de camions de pompiers ont été déployés pour couvrir les deux opérations. Il n’y a pas eu de blessés, mais ces incidents ont tout de même rappelé que les propriétaires d’immeubles doivent demeurer vigilants. <@CP>(Archives – Guide de Montréal-Nord)<@$p>

L’épicerie gratuite ouvre ses portes

Annoncé en novembre 2017, le Marché Bon Accueil a accueilli ses premiers clients à Montréal-Nord en mars 2019. Le concept est le même qui avait déjà été implanté à Saint-Henri, soit celui d’une banque alimentaire qui prend la forme d’une épicerie gratuite. Les dizaines de bénévoles qui y travaillent aident à nourrir des centaines de personnes par semaine.

Avril

Montréal-Nord lance un plan d’action pour la propreté du quartier

Encore trop souvent confronté à des dépôts sauvages d’ordures, à des entreposages en dehors des heures requises et à un manque de civilité, l’arrondissement de Montréal-Nord fait appel à plusieurs organismes communautaires afin de mettre en action un plan pour améliorer la propreté dans le quartier.

Mobilisation pour sauver un centre d’éducation pour adultes

Parents, étudiants et employés se sont mobilisés pour sauver le Centre d’Éducation des Adultes Galileo, un établissement qui accueille notamment des adultes ayant des besoins intellectuels et physiques particuliers. La Commission Scolaire English-Montreal (CSEM) envisageait d’y accueillir des élèves de la Commission scolaire de la Pointe de l’île (CSPI), confrontée à une pénurie de salles de classes. Le dossier a profondément divisé les conseillers de la CSEM et a irrité le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, qui a condamné «l’entêtement» des élus scolaires. Au final, la CSEM a reculé, et a transféré deux écoles de Saint-Léonard à la CSPI.

Mai

Apaiser la circulation dans Marie-Clarac

Une limite de vitesse fixée à 30km/h, des bollards, des saillies de trottoirs et des intersections surélevées au même niveau que les trottoirs : Montréal-Nord a annoncé une foule de mesures pour améliorer la sécurité des citoyens dans leurs déplacements et apaiser la circulation dans le secteur Marie-Clarac. L’arrondissement souhaite notamment convaincre les usagers du boulevard Henri-Bourassa qu’un détour vers le boulevard Gouin ne leur fera pas sauver de temps.

Une année sportive «exceptionnelle»

L’école secondaire Henri-Bourassa a connu une année exceptionnelle en matière de sports. Trois de ses équipes ont remporté un championnat. En plus du titre régional gagné par l’équipe féminine cadette de futsal en division 3, deux équipes de basketball masculin ont triomphé lors des championnats provinciaux de la RSEQ. De plus, la jeune athlète Woodly Cardet a mis la main sur le prix Rosaire-Gagné, décerné à l’élève de niveau secondaire ayant le plus contribué au développement de la vie sportive dans son institution en conciliant la réussite de ses études. L’équipe cadette de basketball masculin a aussi remporté l’honneur de «l’équipe masculine de division 2 par excellence», lors de ce même gala.

Juin

La fierté au Cégep Marie-Victorin

Encore choqués par des gestes de vandalisme commis dans leur local, les membres du comité LGBTQ du Cégep Marie-Victorin se sont retroussés les manches et ont repeint les murs de leur local recouverts de graffitis homophobes et transphobes. Le Guide est alors allé à leur rencontre. Ces jeunes ont raconté tirer de ce mépris une source de motivation pour poursuivre leur défense de la diversité sexuelle.

Détérioration de la qualité de l’eau

En juin, on apprend que la qualité de l’eau dans l’est de Montréal s’est détériorée en 2018. Selon le portrait réalisé par le Service de l’environnement, déposé au comité exécutif de la Ville de Montréal, 14 stations d’échantillonnage parmi les 23 des rives du secteur est de la ville, dont les deux de Montréal-Nord, dénotent une eau « mauvaise », c’est-à-dire qu’elles dépassent les normes d’unités de coliformes fécaux par 100ml d’eau lors de 34% à 66 % des relevés.

Rajeunir le parc Aimé-Léonard

Montréal-Nord voit grand pour le parc Aimé-Léonard. L’arrondissement annonce un investissement de plus de 2,5M$ qui lui permettra de bâtir une scène et d’agrandir le chalet. L’objectif est de créer au printemps 2020 un pôle récréotouristique qui accueillera de grands événements.

Du carburant d’avion près d’une école

Des groupes environnementaux dénoncent des risques pour la sécurité et l’environnement après avoir appris qu’un projet d’approvisionnement en carburant d’avion pour l’aéroport de Montréal, approuvé par le gouvernement du Québec, utilisera un pipeline qui passe à quelques mètres de l’école primaire Adélard-Desrosiers.

Août

Coup de pouce pour le logement social

La Ville de Montréal a annoncé une contribution de près de 4 M$ au projet de tour de 95 logements sociaux à Montréal-Nord, piloté par l’organisme HAPOPEX. Ce montant s’ajoute à la subvention de 12 M$ promise par Québec.La construction, qui devait d’abord être mené à terme à l’automne 2019, pourrait être entamer en 2020 ou 2021.

Plaidoyer pour la jeunesse

L’adjoint parlementaire du premier ministre responsable du volet jeunesse, Samuel Poulin, a visité Montréal-Nord le 9 août dernier. C’est la députée de Bourassa-Sauvé, Paule Robitaille, qui a pris l’initiative de l’inviter afin de lui faire rencontrer des organismes communautaires. L’objectif est de reconduire le financement annuel de 40 000$ pour la coordination du projet Priorité jeunesse. M. Poulin a rencontré la mairesse d’arrondissement Christine Black avant d’assister au tournoi de Basket de rue de Montréal-Nord. D’ailleurs, les organisateurs de cette compétition d’envergue, dans laquelle ont déjà joué les basketteurs professionnels Luguentz Dort et Chris Boucher, évoquaient pendant la même semaine le besoin d’accroître son financement afin d’assurer sa pérennité. Le gouvernement du Québec investira 40 000$ afin de soutenir un projet de la Table de quartier de Montréal-Nord visant à stimuler la participation démocratique des jeunes de l’arrondissement.

Septembre

Travaux reportés

Le projet de réfection majeure du pont Pie-IX entre Laval et Montréal est reportée indéfiniment. Pourtant, les travaux de ce projet de près de 200 M$ devaient commencer d’ici la fin de l’été 2019 et s’arrimer à ceux SRB Pie-IX. Le report du chantier a été décrété par le ministère des Transports à la suite d’une intervention du Protecteur du citoyen du Québec. « De retarder le début du chantier, à ce moment-ci, ça n’augure rien de bon et c’est inquiétant », de commenter la mairesse de Montréal-Nord, Christine Black. Malgré son état, le pont actuel demeure tout de même sécuritaire, selon le Ministère.

L’Espace Lapierre inauguré

Après plusieurs années de planification et d’aménagements éphémères, l’Espace Lapierre a finalement pris forme de façon permanente. Ce lieu semi-public servira à la fois à tisser des liens dans la communauté, tout en étant un poumon vert dans un quartier très asphalté. Le projet avait été lancé quatre ans plus tôt par la Société d’habitation populaire de l’Est de Montréal (SHAPEM).

Octobre

Un élu barré d’une conférence par des policiers

Abdelhaq Sari, conseiller de Ville de Montréal-Nord, membre d’Ensemble Montréal et vice-président de la Commission sur la sécurité publique, s’est vu refuser l’accès à la conférence de presse qui dévoilait le rapport accablant montrant une discrimination systémique dans les interventions du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). «Si vous voulez faire du travail sur du profilage racial, vous avez raté votre coup! », a lancé l’élu d’origine marocaine devant les policiers qui lui barraient l’accès. L’événement a soulevé un tollé. Quelques jours plus tard, M. Sari a obtenu des excuses du SPVM.

Projet d’imposante clinique médicale

Une clinique médicale de Montréal-Nord se construira un nouveau chez-soi pour y déménager. Alors qu’il est plus difficile pour Montréal-Nord de convaincre des médecins de venir travailler sur son territoire, de telles installations modernes pourraient aider à séduire de nouveaux praticiens. Selon l’arrondissement, cet établissement permettra « d’offrir davantage de services dans un secteur où l’offre de cliniques médicales est déficiente. »

Nouveau mandat pour Dubourg

Les électeurs de Bourassa ont donné un troisième mandat à Emmanuel Dubourg lors des élections fédérales qui ont donné un gouvernement minoritaire au Parti libéral de Justin Trudeau.« Je suis très heureux. C’est une belle victoire dans Bourassa et c’est une belle victoire pour le Parti libéral », a réagi M. Dubourg en entrevue avec le Guide.

Novembre

Cinq ans en affaires

En novembre, le Guide a rencontré les propriétaires du Pino Café+Bistro de la rue Charleroi. Ce commerce a réussi ce que seulement trois nouveaux restaurants sur dix parviennent à faire au Québec: survivre plus de cinq ans. C’est la consécration d’un rêve pour la famille d’origine salvadorienne qui s’est installée à Montréal-Nord en 2001.

Des chatons abandonnés

Six chatons abandonnés ont été retrouvés au fond d’une poubelle, à l’extérieur. Tous sauf deux étaient sans vie. La triste découverte a été faite par des citoyens, non loin du boulevard Gouin. La nouvelle, l’une des plus lues en 2019 sur le site web du Guide, a semé l’indignation sur les réseaux sociaux.

Décembre

Un projet de parc sur la glace

Le terrain vacant sur l’avenue de Bruxelles au coin de la rue Sabrevois ne deviendra finalement pas un parc. Après avoir appris que le terrain avait été récemment acquis par un autre propriétaire, l’arrondissement a dû se rétracter, par crainte de devoir dépenser trop de fonds publics pour un terrain un peu plus grand que deux terrains de basketball. Au conseil d’arrondissement du 9 septembre, les élus avaient décrété l’imposition d’une réserve à des fins de parc sur ce terrain faisant face à l’École primaire Saint-Rémi.

Du succès pour des basketteurs

Jennifer Louis, Jonathan Noel-Jeune et Nelson Cilien, trois athlètes en basketball de Montréal-Nord, ont reçu des bourses de recrutement de plusieurs milliers de dollars de la Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) pour les soutenir dans la poursuite de leur sport dans leur institution d’enseignement supérieur.